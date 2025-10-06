El 'fracaso' de Thierno Barry en el Everton

Tras una gran temporada en el Villarreal, Thierno Barry fue traspasado por 30 millones al Everton. A diferencia de la adaptación que ha tenido su excompañero Yéremi Pino a la Premier League, el delantero no ha vivido la misma experiencia en Liverpool. Las críticas han comenzado por parte de los aficionados "Toffies" y han provocado que, el francés haya borrado todas las publicaciones de sus redes sociales relacionadas con su nuevo club.

Rendimiento

Thierno Barry ha jugado todos los partidos de la temporada con el equipo de Merseyside, aunque solo ha completado el 35% de los minutos disponibles. En los nueve encuentros que ha disputado, no ha sido capaz de marcar ningún gol ni asistir a un compañero. Lejos quedan los números que asombraron a toda Europa la pasada campaña, 19 goles y 4 asistencias.

Thierno Barry celebrando un gol con el Villarreal / Villarreal CF

Competencia

El internacional sub 21 con Francia tiene la competencia de Beto, que entra en su tercera temporada en el club, aunque el desembolso económico que ha realizado el club por él, no le permite ocupar el rol de suplente. El futbolista todavía es joven y tiene margen de mejora, pero la paciencia de los aficionados del Everton cada vez es menor.