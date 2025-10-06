La UEFA da luz verde a que el Villarreal-Barça se juegue en Miami

El Villarreal-Barça correspondienete a la jornada 17 de liga previsto para el 20 de diciembre está un poco más cerca de disputarse en Miami. Tras un mes de conversaciones y consultas entre todas las partes implicadas, la UEFA ha comunicado este lunes que da su visto bueno a que el partido cruce el charco.

Tras el 'sí' de la UEFA, el último obstáculo para que se haga oficial el traslado del partido a Miami es el visto bueno de la FIFA, que podría negarse a ello, aunque se hace muy difícil pensar que vaya a oponerse a un proyecto que ya ha aprobado la UEFA y que ha sido creado por LaLiga, con su presidente Javier Tebas a la cabeza, y la RFEF, liderada actualmente por Rafael Louzán. También sería necesario el visto bueno de la CONCACAF, confederación de Estados Unidos, sede donde se disputaría, y todo apunta a que se disputará, el partido.

Un 'sí' "excepcional y a regañadientes"

La aprobación de la UEFA no quiere decir que esté de acuerdo con llevarse el partido a Miami, de hecho todo lo contrario. A través de un comunicado oficial, el organismo ha dejado claro sus reticencias: "La UEFA ha reiterado hoy su clara oposición a que los partidos de liga nacionales se disputen fuera de su país de origen".

Sin embargo, la UEFA entiende que se trata de un caso excepcional y explica que "dado que el marco regulatorio pertinente de la FIFA, actualmente en revisión, no es lo suficientemente claro ni detallado, el Comité Ejecutivo de la UEFA ha decidido, a regañadientes, aprobar, con carácter excepcional, las dos solicitudes que se le han remitido".

Comunicado oficial íntegro de la UEFA

Tras la reunión de su Comité Ejecutivo en Tirana el mes pasado, la UEFA realizó nuevas consultas con las partes interesadas para evaluar el alcance de las implicaciones del asunto, tras las solicitudes que recibió de las asociaciones nacionales de fútbol de España e Italia.

Esa consulta confirmó la falta generalizada de apoyo que ya habían expresado los aficionados, otras ligas, clubes, jugadores e instituciones europeas en torno al concepto de trasladar los partidos de las ligas nacionales al extranjero.

Sin embargo, dado que el marco regulatorio pertinente de la FIFA, actualmente en revisión, no es lo suficientemente claro ni detallado, el Comité Ejecutivo de la UEFA ha decidido, a regañadientes, aprobar, con carácter excepcional, las dos solicitudes que se le han remitido. La UEFA contribuirá activamente a la labor continua de la FIFA para garantizar que las futuras normas preserven la integridad de las competiciones nacionales y la estrecha relación entre los clubes, sus aficionados y las comunidades locales.

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, se ha pronunciado al respecto: "Los partidos de liga deberían jugarse en casa; cualquier otra medida privaría de derechos a los aficionados fieles y podría introducir elementos distorsionadores en las competiciones. Nuestra consulta confirmó la magnitud de estas preocupaciones. Quisiera agradecer a las 55 federaciones nacionales su compromiso constructivo y responsable en un tema tan delicado.

Si bien es lamentable tener que suspender la celebración de estos dos partidos, esta decisión es excepcional y no debe considerarse un precedente. Nuestro compromiso es claro: proteger la integridad de las ligas nacionales y garantizar que el fútbol siga anclado en su ámbito local".

Muy cerca del sí oficial

Desde 2024, la FIFA permite que se disputen partidos de liga nacionales en otros países, por lo que el marco jurídico actual apoya al traslado del partido a Miami. Así, a falta de oficialidad, todo apunta a que el Villarreal-Barça se disputará al otro lado del charco, un proyecto que desde que empezó a ver la luz ha generado mucha polémica. Jugadores y entrenadores de LaLiga han mostrado sus disconformidad públicamente con que esto suceda mientras que los equipos implicados se han mantenido al margen de valoraciones profundas.