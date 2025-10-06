Yéremy Pino convence a Inglaterra

La adaptación a la Premier League no suele ser fácil, diferente ritmo, estilo de juego, espacios, permisividad arbitral..., pero no es el caso de Yéremy Pino. El canario firmó por el Crystal Palace a falta de dos días para acabar el mercado y desde el primer momento ha contado con la confianza de Oliver Glasner. El conjunto inglés es el equipo de moda en Inglaterra tras ganar sus dos primeros trofeos de la historia ante el Manchester City y el Liverpool. Además, ha logrado su primera victoria en competición europea y fue, hasta la derrota contra el Everton, el único equipo invicto de la Premier League.

Rol en el Crystal Palace

El Crystal Palace juega con defensa de tres, dos carrileros ofensivos y Kamada y Wharton de pivotes. Yeremi Pino ocupa el extremo izquierdo, aunque con capacidad de entrar hacia dentro, donde él se encuentra cómodo, para permitir a Tyrick Mitchel subir al ataque. Además, cuenta con la ayuda de los dos pivotes, por lo que las obligaciones defensivas del jugador no son excesivas.

Yéremy Pino en Conference League / cpfc

Falta de gol

Ya son siete, entre todas las competiciones, los partidos que ha disputado Yéremy Pino con la camiseta del Crystal Palace y aún no ha logrado ver portería. El ex del Villarreal ha tenido numerosas ocasiones, pero no ha sido capaz de marcar su primer tanto. Estos números no preocupan a Grasner, ya que la participación de Pino en el equipo es fundamental en los resultados que está obteniendo el equipo esta temporada.