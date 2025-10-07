Marcelino se pronuncia sobre el Villarreal-Barça en Miami

El Villarreal-Barça en Miami está más cerca que nunca después de que la UEFA diera su visto bueno este lunes a que el partido correspondiente a la jornada 17 de liga cruzara el charco. El organismo presidido por Ceferin dio su aprobación, eso sí, "a regañadientes" y de forma "excepcional", dejando claro que no está de acuerdo con este tipo de proyectos.

La normativa de la FIFA sí permite que se disputen partidos de liga nacionales en otros países, por lo que el marco jurídico actual apoya al traslado del partido a Miami. Solo un 'no' de la propia FIFA y de la CONCACAF impediría a estas alturas que el partidos se disputar en Miami, algo impensable ahora mismo.

El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, acudió este lunes al acto de Apertura del Curso de Entrenadores/as de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana y fue preguntado al respecto. El técnico groguet que "si nos dicen que tenemos que jugar en Miami, vamos allí a jugar, pues si los estamentos oportunos deciden que tenemos que jugar allí..." Además, añadió que supondría una "una experiencia nueva contra un gran equipo, un gran partido. Y que por supuesto, sea aquí o donde lo tengamos que jugar, esperamos ganar".

Deportes. El presidente del Barça, Joan Laporta, del PSG, Nasser Al Khelaifi y el máximo dirigente de la UEFA, Aleksander Ceferin, en el palco del estadio Lluis Companys antes de empezar el partido de la fase de clasificación de la liga de campeones entre el FC Barcelona y el PSG en Montjüic. / JORDI COTRINA

Así, Marcelino dejó claro que su club "está de acuerdo" con la disputa del encuentro en el citado escenario tras conocerse este lunes que la UEFA está de acuerdo con que el partido se juegue en Miami.

Respecto a si jugar como local en un escenario distinto a La Cerámica cambia la forma de plantear el partido, Marcelino comentó que no puede dar una respuesta hasta después de la experiencia, porque es nueva para todos.

"De todas formas, yo creo que el fútbol es igual en todos lados, con más calor, menos calor, más frío, menos frío, dependiendo de la época del año. Y bueno, pues así nos toca jugar esa jornada. Es un viaje largo, más largo de lo habitual para jugarlo, pero nosotros nos adaptamos perfectamente a lo que la competición nos exige", agregó.

Polémica derrota en el Bernabéu

También fue preguntado sobre el partido del Santiago Bernabeu y unas palabras de Santi Comesaña, en las que cuestionaba el arbitraje recibido.

"Las palabras de mi futbolista las respeto tremendamente, pero son de él, no son mías. Y bueno, lo que sí me extraña es lo que ya dije en rueda de prensa, que si voy a una rueda de prensa y de las primeras ocho preguntas me preguntan por el árbitro, entonces no suele ser habitual. Porque al entrenador le preguntan por el partido, por cómo ha ido, por los cambios, por las decisiones de la alineación, por si considera justo o no justo el resultado, por lo que le ha parecido el equipo. Entonces no tengo nada que decir nada más", indicó.

Santi Comesana of Villarreal CF in action during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and Villarreal CF at Santiago Bernabeu stadium on October 04, 2025, in Madrid, Spain. AFP7 04/10/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press;2025;SOCCER;SPAIN;SPORT;ZSOCCER;ZSPORT;Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Optimista con la temporada

Además, destacó que la temporada "va bastante bien". "Vamos terceros, hemos sumado muchísimos puntos, 16 con un calendario muy complicado porque teníamos salidas muy difíciles, como Vigo, Metropolitano, Bernabéu y Sánchez Pizjuán. Entonces... Son cuatro campos muy difíciles, además recibíamos al Atleti en casa y bueno, pues en estos ocho partidos no lo teníamos sencillo", dijo al respecto.

"Sumar tantos puntos y ver el rendimiento del equipo a la vez, que siempre teníamos la duda de cómo podría responder el equipo, porque con su primera experiencia en Champions, que siempre es complicada, pues es para estar muy satisfechos, orgullosos y agradecidos a los futbolistas", agregó.

Finalmente agradeció a la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana la invitación a la apertura del curso de entrenadores, y dijo que le "gusta mucho estar con compañeros, hablar de vivencias y creo que es bueno compartir lo que es el fútbol desde nuestro lado, que no es sencillo aunque a veces parece todo lo contrario. Me lo ha pasado de 10".