El segundo mejor inicio del Villarreal en diez años

El Villarreal CF está de dulce y esto tan solo es el inicio de algo grande. Por los suburbios de La Cerámica se está cociendo un equipo que, respaldado en lo institucional y en lo financiero, quiere marcar una época que se guarde en los anales de la historia 'groguet'. En los últimos años, los pasos agigantados de la entidad se expanden a todos los ámbitos: al económico, al aficionado, al equipo, pero sobre todo, su impacto es mayor en lo deportivo. Ya son varias las temporadas en las que el submarino amarillo está dejando unas sensaciones de un club de élite, cuyo crecimiento prosigue en línea ascendente y con margen de mejora. Todo ello, se ve reflejado en los resultados, en la categoría de sus jugadores, en su expansión a competiciones europeas y en su consolidación entre los cuatro mejores españoles de LaLiga. Ahora, con un nuevo capítulo en la Champions League por delante (un premio a su buen desempeño en la última década), es sabido de su dificultad, pero la ilusión 'groguet' es máxima, y se percibe como una oportunidad para medir la competencia/competitividad de este equipo.

Sin duda, uno de los artífices clave en este crecimiento, la mejora progresiva del rendimiento y de la personalidad de este equipo, es la llegada de Marcelino García Toral el 13 de noviembre de 2023. El técnico asturiano llegó con la esperanza de afianzar al Villarreal entre los mejores, pero sobre todo, con un objetivo primordial en mente: la clasificación a la máxima competición europea, y lo ha conseguido. Por ello, los amarillos quieren volver a competir al máximo en los tres campeonatos. Para ello, ha armado una plantilla profunda y plagada de grandes jugadores para pelear con argumentos contra todos. De hecho, el equipo derrocha confianza, compromiso y coraje para mirar a la cara a clubes históricos, como ya ocurrió la semana pasada en su feudo ante la Juventus, en un empate 2-2 de creer y creer. Además, este año, ha vuelto a repetir un inicio fulgurante y convincente, colocándose en la tercera posición, donde el club y la afición aspiran estar para seguir su proyección de futuro.

Buchanan celebrando su gol ante el Girona / LaLiga

La era Marcelino cierra dos inicios históricos

Bajo las órdenes de Marcelino García Toral, el Villarreal CF ha firmado los dos mejores inicios en los últimos diez años de la historia del club. El año pasado, en las ocho primeras jornadas, el submarino amarillo ya logró un inmejorable arranque liguero tras ocupar la 3.ª posición de la clasificación, con 17 puntos, cinco victorias, dos empates y una sola derrota. Actualmente, el conjunto 'groguet' ha vuelto a completar un comienzo de temporada sobresaliente: se encuentran en la cúspide, terceros, con 16 puntos: cinco triunfos, un empate y dos encuentros perdidos y 14 goles favor. Además, son el mejor local de Primera División con cuatro victorias, mantienen su imbatibilidad. Su gran rendimiento y posicionamiento entre los cuatro primeros, no hace más que confirmar las pretensiones que tiene este club tanto a nivel nacional como europeo, y su hambre por seguir superándose y conseguir nuevos éxitos. Aunque la clave de todo gran club es la regularidad, un aspecto que deberá cuidar el Villarreal si desea afianzarse entre los mejores. Algo de lo que pecó Unai Emery en sus históricas temporadas como 'groguet', al dejar al lado sus objetivos en LaLiga y centrarse en la Champaions League, donde llegó muy lejos.

En las ocho primeras jornadas de la última década, desde la temporada 2014-2015 (6ª posición / 14 puntos) hasta ahora, el submarino amarillo ha tenido inicios muy dispares, con especial énfasis en dos campañas —2015-16 /2016-17—, en las que obtuvo 16 puntos (los mismos que ahora), pero con la peculiaridad de ocupar la 5.ª posición de la tabla, dos escalones menos que la ya mencionada. Aquellos dos fueron los registros más cercanos a los contemporáneos, ya que el resto estuvieron marcados por la irregularidad y el merodeo por la zona media de la clasificación. En este momento, tras el parón de selecciones se abre un nuevo horizonte en el que los de Marcelino vislumbran dos caminos distintos: apuntalar su posición entre los grandes equipos españoles y llegar lo más lejos posible en Europa (tarea difícil por su dispersión en otras competiciones), o centrarse en un solo objetivo (nacional o europeo), lo que supondría una discontinuidad en su rendimiento al centrar la mirada en un solo tema. El tiempo y la coherencia en su juego dirán, aunque la plantilla es lo suficientemente amplia como para diversificarse.