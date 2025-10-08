Mikel Merino se moja sobre llevar la LaLiga a Miami

Mikel Merino ha sido el siguiente en expresar su dictamen acerca de llevar LaLiga a Miami, concretamente para el encuentro entre el Villarreal y el Barcelona. Esta idea ha generado un debate abierto entre los que piensan que de esta forma se adultera la competición, alejas al club de su afición y cuyo único beneficio es el económico; mientras que hay otro sector más proclive a esta novedad, los cuales la consideran necesaria para mostrar al mundo el fútbol español, atraer nuevos espectadores, y para conectar con nuevas marcas, patrocinios o acuerdos comerciales.

Estas dos opiniones convergen en una polémica que enfrenta a los partidarios de este modelo protagonizado por Javier Tebas, con los que sienten el fútbol tal y como es, cerca de su equipo, en sus estadios y con la afición, siendo este uno de los pilares fundamentales en su desarrollo futbolístico. Y la pregunta es... ¿Quién tiene razón? El tiempo dirá si es válido o beneficioso llevar el fútbol al extranjero, o, por el contrario, perjudica los intereses tanto del club como de su gente. Muchas incógnitas aún por resolver, aunque cada vez son más los futbolistas/deportistas que se mojan al respecto.

LaLiga anuncia con un cartel representativo su primer partido en Miami / LaLiga

Mikel Merino cree en esta idea

En la rueda de prensa de presentación del acuerdo de la RFEF con 'TCL' antes del encuentro España-Georgia, el próximo sábado a las 20:45, Mikel Merino no se escapó de la pregunta acerca de un tema candente como es el hecho de llevar LaLiga al extranjero, en este caso a Miami. La respuesta del pamplonés no dejó indiferente a nadie. "Creo que hacia dónde está yendo el fútbol, hacia dónde está yendo la sociedad en general y los deportes, ya estamos viendo en competiciones como la NFL o la NBA que salen de sus países para dar espectáculo a otras partes del mundo", valoró al inicio de su comparecencia ante la pregunta.

No obstante, el excentrocampista de la Real Sociedad terminó por posicionarse a favor de llevar el fútbol español al extranjero, expandir su área de acción y mostrar la categoría del mismo. "Tampoco es malo para la liga ni para el fútbol poder enseñarse en otros lugares y poder enseñar la calidad que hay y el nivel de jugadores que tiene". Cierto es que, también contempló la otra mirada de esta ecuación y que se debería de dar "siempre y cuando todos estén de acuerdo y haya soluciones también para esos aficionados que igual se pueden quedar sin ver el fútbol". "Eso ya son temas suyos, el ver cómo pueden afrontarlo para que todo el mundo esté contento en la medida de lo posible, pero desde luego que esa exposición me parece siempre muy positiva para el fútbol español", concluyó Mikel Merino.

Marc Cucurella, en la misma línea aunque sorprendido

Por su parte, Marc Cucurella también ha manifestado su interés por llevar la competición doméstica a otros países del mundo, aunque ha admitido su desconcierto al no haberse experimentado nunca antes esta idea: "Quizás un poco extraño". "En una parte puede ser bueno porque al final llevas un espectáculo de nivel nacional a otra parte del mundo y gente que vive ahí que quizás no ha tenido la posibilidad de viajar o hacerse un viaje tan largo puede ver un partido de la Liga si lo llevas ahí", comentó.

Además, cerró su opinión resaltando su positividad que supone para el fútbol español en términos económicos. "Quizás es el principio de algo que puede también ayudar al fútbol español sobre todo quizás en un plano más económico", añadió. Lo que es seguro es que este tema va a dar que hablar en las próximas semanas/meses hasta que se confirme su verdadera viabilidad para todas las partes.