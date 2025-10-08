Tebas confirma la fecha del Villarreal-Barça, que se disputará en Miami

El caso del partido entre el Villarreal y el FC Barcelona está resuelto. Javier Tebas, presidente de la entidad que se encarga de regular las dos grandes categorías del fútbol español, LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion, ha confirmado que el choque se celebrará en el Hard Rock Stadium de Miami y se ha atrevido a hacer público cuándo tendrá lugar el encuentro: el próximo 20 de diciembre.

"Salvo un pequeño tema formal ya está terminado. Podemos decir que el sábado 20 de diciembre se jugará en Miami un partido oficial de LaLiga, el Villarreal-FC Barcelona, un partido en el que habrá puntos en juego", ha establecido Javier Tebas en el foro de Sports Summit celebrado, precisamente, en la ciudad ubicada en el estado de Florida.

En su intervención, el presidente de LaLiga no solo ha sorprendido a los allí presentes con la afirmación, sino que también ha dado el paso de oficializar la fecha en la que se disputará y la sede del encuentro. "En vez de jugarse en el Estadio de la Cerámica de Villarreal, se jugará en el Hard Rock Stadium", ha esclarecido Tebas.

La UEFA ya ha dado el visto bueno

Tebas no miente cuando hace referencia a que solo restan los últimos flecos para trasladar el choque entre el 'submarino' y el conjunto azulgrana a la ciudad americana. Y es que hace apenas 48 horas que la UEFA aprobó esta propuesta, aunque lo hizo aclarando su desacuerdo con este tipo de proyectos y de forma "excepcional".

Las palabras de Marcelino

La entidad, tal y como reconoció Marcelino García Toral en el acto que inauguró el Curso de Entrenadores/as de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, "está de acuerdo" con el traslado del partido a Miami.

El técnico 'groguet' calificó la propuesta que ya casi es realidad como "una experiencia nuea contra un gran equipo, un gran partido". Además, señaló que inbdependientemente de dónde tenga lugar el partido, el objetivo del equipo no cambia: "Y que por supuesto, sea aquí o donde lo tengamos que jugar, esperamos ganar", estableció el asturiano.

El comunicado del Villarreal

Hace escasos minutos, el Villarreal ha emitido un comunicado ante la oficialidad de la noticia en la que no solo se recogen las palabras del presidente de LaLiga sino que también refleja el punto de vista de Fernando Roig, presidente del Villarreal, y de Joan Laporta, presidente del FC Barcelona.

Además, el club groguet no se ha querido olvidar de su afición, para la cual "se han previsto medidas de compensación". "Los abonados del Villarreal podrán viajar de forma gratuita al partido, y los que decidan no desplazarse a Miami podrán beneficiarse de un descuento del 30% en el precio de su abono", establece el escrito.