El Villarreal cierra semana con Ayoze y Gerard incluidos en el trabajo de grupo

La plantilla del Villarreal cierra este miércoles la semana de entrenamientos con la recuperación de los delanteros Ayoze Pérez y Gerard Moreno, que trabajan ya con normalidad junto al resto de sus compañeros.

Ambos futbolistas estaban fuera del equipo por problemas musculares, lo que les ha impedido entrenar y jugar en este arranque de temporada y en el caso de Gerard Moreno tan solo pudo disputar el primer partido del campeonato, por lo que suma dos meses de ausencia.

Asimismo, Ayoze Pérez se lesionó en la pretemporada, regresó para jugar dos partidos y volvió a caer lesionado, aunque en las últimas sesiones se han ido incorporando paulatinamente junto al resto de sus compañeros, por lo que habrá que ver su evolución de cara a la próxima semana.

El Villarreal se enfrentará al Real Betis en el regreso de la competición, por lo que habrá que ver si ambos siguen entrenando con normalidad y pueden ya entrar definitivamente en esta próxima convocatoria.

Una semana que se cierra con las ausencias de Luiz Júnior y Santi Comesaña, que no se ejercitado este miércoles, día tras el que el Villarreal contará con cuatro días de descanso y no regresará a los entrenamientos hasta el próximo lunes.

El Villarreal ha trabajado estos días con la ausencia de once internacionales, a los que se suman el argentino Juan Foyth y los franceses Logan Costa y Willy Kambwala, lesionados de larga duración.