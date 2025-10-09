Altimira, única opción en banda derecha ante el Betis tras la sanción de Mouriño

El Villarreal deberá buscar un sustituto para el lateral derecho Santiago Mouriño de cara al próximo partido de Liga ante el Real Betis, aunque Adrià Altimira se perfila como la única opción viable actualmente.

El equipo castellonense había presentado alegaciones al Comité de Competición por la segunda tarjeta que el futbolista vio ante el Real Madrid y que le supuso la expulsión, si bien han sido desestimadas, por lo que Santiago Mouriño será baja ante el conjunto del chileno Manuel Pellegrini.

Esta ausencia supone un problema serio para Marcelino García Toral, ya que el futbolista uruguayo era uno de los fijos en las alineaciones y es el jugador con más minutos de toda la plantilla en el arranque de temporada. Su sustituto natural debería ser el joven Pau Navarro, pero se encuentra convocado por la selección Sub 20, que este sábado se jugará su continuidad en el Mundial Sub 20 en Chile.

¿Quiés es Altimira?

De no poder contar con Pau Navarro, ya que España sigue en la competición, la otra alternativa es la del lateral Adrià Altimira. El futbolista se quedó en la primera plantilla para un caso como este, ya que las opciones en la banda derecha del Villarreal eran Juan Foyth, Santiago Mouriño y Pau Navarro, con Altimira como cuarta alternativa. Con Foyth lesionado, Mouriño sancionado y Navarro con la selección, la opción más natural sería la de este futbolista