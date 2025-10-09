Koeman, tajante con el partido de LaLiga en Miami: "Eso no es deportividad"

La UEFA dio luz verde hace escasos días a que el encuentro entre Villarreal CF y FC Barcelona se disputase en Miami, muy lejos del Estadio de la Cerámica, sede en la que habitualmente juega el conjunto 'groguet' sus partidos como local en La Liga. Desde que se propuso la idea, multitud de opiniones diversas han salido a flote, especialmente negativas, y en los últimos días no ha sido la excepción. No obstante, ya es oficial que se disputará el próximo 20 de diciembre en el Hard Rock Stadium.

Las palabras de Koeman y De Jong

Los últimos en sumarse han llegado desde la concentración de Países Bajos. Ronald Koeman, seleccionador neerlandés y ex entrenador de equipos como el Barcelona o el Valencia CF, se ha mostrado tajante ante este cambio de estadio. En primer lugar, Koeman ha señalado que es una decisión que "no tiene sentido", pues "el Villarreal siempre es un equipo difícil fuera de casa para el FC Barcelona" y, ahora, al jugarse en un campo neutral "habrá más aficionados del Barça que del Villarreal en las gradas". "Eso no es deportividad", ha sentenciado.

Al igual que Ronald Koeman, Frenkie de Jong, futbolista 'blaugrana', tampoco está de acuerdo con la decisión tomada por los diferentes organismos. Durante la rueda de prensa previa al encuentro que medirá a Países Bajos frente a Malta, el centrocampista se ha 'mojado' y ha opinado que "no es justo para la competición". "Jugamos un partido fuera de casa en terreno neutral. No me gusta y no creo que esté bien para los jugadores", ha indicado el jugador respecto al largo vuelo hasta Miami.

El centrocampista del Barcelona Frenkie de Jong durante el partido de la primera fase de la Liga de Campeones que FC Barcelona y PSG disputaron en el estadio olímpico Lluis Companys. EFE/Siu Wu. (Barcelona) / Siu Wu / EFE

De Jong contradice a su club

Koeman, por su parte, ha apoyado las palabras de De Jong, las cuales chocan frente a la postura de su club, el Barcelona. "Los clubes van a recibir dinero por esto, pero no estoy de acuerdo con jugar un partido de liga en Miami. Entiendo que otros clubes no estén de acuerdo con eso". El club catalán, por otra parte, ha manifestado su deseo de "reencontrarse con todos sus aficionados en Estados Unidos" y ha agradecido a LaLiga "la oportunidad" de acercarse a "uno de los principales mercados estratégicos para el club".