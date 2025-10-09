Marcelino, más duro que nunca con Meriton: "En el Valencia me engañaron y me utilizaron, nunca conviviré más con eso"

Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal CF, ha cocedido una entrevista en A Punt en la que, además del gran momento de forma del conjunto amarillo, ha tratado alguno de los capítulos más importantes de su carrera deportiva, como su paso por el Valencia CF en el que levantó un título de Copa del Rey.

El Submarino es uno de los equipos de moda en Europa, asentado en Champions League y desplegando un fútbol atractivo de la mano de Marcelino. Se trata de la segunda etapa del técnico asturiano en el banquillo del Villarreal, que ya había ocupado cuatro años entre 2012 y 2016. "Aquí es donde más tiempo he estado de forma seguida y ahora el destino nos ha llevado a una segunda etapa. Dentro de un mes se cumplen dos años. Estoy feliz de haber vuelto, creo que las cosas nos van bien, en el ámbito personal no tenía ninguna duda, llegamos hace casi dos años en una situación delicada y ahora es diferente y todo disfrutamos de ella", explica Marcelino en la entrevista.

Los jugadoes del Villarreal celebrando un gol ante el Osasuna / LaLiga

¿Es el Villarreal el club de su vida?

Preguntado sobre si es el Villarreal el club de su vida como entrenador, Marcelino dijo que "los datos dice que sí", pero dejó claro que guarda un buen recuerdo de todas sus etapas, aunque con un pequeño paréntesis por su salida del Valencia CF: "Los datos dicen que el Villarreal es el club de mi vida como entrenador, pero me pongo a pensar y en Sporting pasé un primea año extraordinario con resultados por encima de las expectativas. En el Recreativo quedas campeón y asciendes, y a año siguiente logras la mejor clasificación de su historia en Primera".

"En Santander ocurirrió lo mismo, semis de Copa, clasificación para Europa League... ambiente sensacional. En Zaragoza logramos un ascenso muy duro... Otra vez a Santander y fue extraordinario. En Sevilla las cosas no salieron bien pero nos sirvió de experiencia. Luego vinimos aquí y después al Valencia, que fueron dos años maravillosos, logramos el primer título, algo que como entrenador era nuestra mayor ilusión, la salida fue tormentosa, difícil de aceptar y convivir con ello. En Bilbao tenemos un recuerdo maravilloso y un cariño enorme. Ahora aquí, volvimos y nos encontramos el cariño y respaldo de todos".

Carlos Soler (i), junto al entrenador del Villarreal, Marcelino (d), en la etapa de ambos en el Valencia CF. / EFE

Marcelino habla de su salida del Valencia CF

El técnico amarillo fue preguntado por si el hecho de jugar Champions con el Villarreal le permite, de alguna forma, cerrar la etapa que se quedó abierta en Mestalla, pero Marcelino deja clado que "son cosas totalmente diferentes".

Además, el técnico comparó ambas etapas y lanza un fuerte ataque contra Peter Lim y Meriton: "Una cosa es el Villarreal y otra el Valencia, una cosa es la relación que yo tengo con las personas que dirigieron y dirijen el Villarreal y otra es la relación con las personas que dirigieron y dirigen el Valencia. A mí aquí nunca se me engañó y allí sí. Una persona que se sienta en una mesa conmigo, me engaña, me miente descaradamente, me utiliza... le deseo lo mejor que le pueda suceder pero nunca conviviré más con ella. Es diferente".