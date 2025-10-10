¿Cómo se venderán las entradas para el Villarreal-Barcelona de Miami?

Polémica aparte, el Villarreal CF-FC Barcelona de Miami es un hecho. LaLiga ya ha anunciado oficialmente que el encuentro de la 17ª jornada de Primera División será en el Hard Rock Stadium de Miami en lugar de en el Estadio de la Cerámica. Por ello, los principales agentes (principalmente, la patronal que preside Javier Tebas y los clubs que protagonizarán este hecho histórico para el fútbol español) ya han arrancado la maquinaria para la cita del 20 de diciembre del 2025 a las 22.00 (hora peninsular en España, seis menos en la Costa Este de EEUU).

Una de las cuestiones básicas pivota sobre las entradas. De hecho, la web oficial del Hard Rock Stadium ya ha abierto los plazos de la reserva, todavía sin especificar los precios para un recinto con capacidad para 65.000 espectadores.

El proceso

Las localidades saldrán a la venta en dos fases. La preventa será el 21 de octubre , con obligación de registro; y la venta general será al día siguiente, desde las 10.00 horas (hora local de Miami, cuatro de la tarde en la España peninsular), a través de Ticketmaster.

Además de la especificada venta general, el Hard Rock Stadium ofrece la posibilidad de reservar, con depósitos previos, asientos premium o suites privadas, con diversos niveles de acceso .

. Los depósitos disponibles son de 100, 500 y 1.000 dólares , según el tipo de espacio elegido.

La organización advierte, no obstante, que el depósito no garantiza asiento, ya que el número de plazas es limitado y se asignarán antes de final de este mes.