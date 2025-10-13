Buenas noticias para Marcelino en el Villarreal

Ha tenido que esperar más de lo que le hubiera gustado pero, si nada se tuerce, Marcelino García Toral podrá contar, por primera vez esta temporada, con sus cuatro delanteros centro después del parón internacional. Y es que la buena noticia en la Ciudad Deportiva del Villarreal es que tanto Ayoze Pérez como Gerard Moreno regresaron a los entrenamientos la semana pasada.

Así, mientras los dos arietes españoles continúen ejercitándose con normalidad, todo va encaminado a que regresen a la convocatoria para el partido contra el Real Betis que el Submarino disputa el próximo sábado a partir de las 18:30 en La Cerámica.

Manu Trigueros, Gerard y Capoue celebran con la afición el pase a cuartos tras la victoria en Turín. / EFE

Sin riesgos

Los historiales de lesiones de Ayoze Pérez y sobre todo el de Gerard Moreno ya empiezan a tener muchas páginas, por eso Marcelino y su cuerpo técnico no asumirán ningún riesgo con su vuelta a los terrenos de juego, que será pautada y paulatina. Además, el rendimiento de Mikautadze, Oluwaseyi y Pepé permite que el conjunto groguet no corra ninguna prisa, y es que los tres atacantes han comenzado la temporada a un grandísimo nivel.

Los jugadores del Villareal Yeremi Pino (i) y Ayoze PÃ©rez durante el encuentro de la jornada 37 de LaLiga entre FC Barcelona y Villarreal CF disputado este domingo en el Estadio OlÃ­mpico de Montjuic. EFE/ Enric Fontcuberta / Enric Fontcuberta

Un potencial ofensivo casi sin precedentes en La Cerámica

Juntar en la delantera de un mismo equipo a Mikautadze, Ayoze Pérez, Pepé, Oluwaseyi y Gerard Moreno solo está al alcance de un proyecto muy ambicioso como es el del Villarreal. El potencial ofensivo, tanto por calidad como por variedad, es inmenso como pocas veces se había visto en La Cerámica, y la afición grogueta confía en que permita disfrutar de una temporada histórica.

Georges Mikautadze celebra su gol ante la Juventus / Villarreal CF

Decisiones tácticas

Con el regreso de Ayoze y Gerard, Marcelino deberá tomar varias decisiones. En primer lugar si el canario, una vez está al cien por cien, mantiene su sitio en el once, algo que parece bastante probable tratándose del jugador que es. Pero su regreso obliga a otra decisión táctica, en este caso con Pepé, que ha arrancado la temporada jugando más minutos como '9' pero que debería desplazarse a la banda derecha para ocupar el sitio que ahora ocupa Buchanan.

Así, la delantera del Villarreal podría parecerse a un doble punta formada por Mikautadze y Ayoze, mientras que Pepé y Solomon ocuparían las bandas. Un ataque de ensueño.