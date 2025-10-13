Tebas asegura que el partido de Miami no adulterará la competición

Javier Tebas ha presentado el inicio de la nueva temporada de LaLiga Genuine y ha comparecido ante los medios de comunicación. Allí, el presidente de LaLiga se ha mostrado exultante tras la confirmación de la UEFA para que el Villarreal - Barcelona se dispute en Miami, convirtiéndose en el primer encuentro de competición liguera que se juega fuera de España. Además, Tebas ha calificado el proyecto de la Superliga como "crónica de una muerte anunciada".

En primer lugar, el abogado nacido en Costa Rica ha afirmado que el Gobierno "no tiene competencias" para frenar el 'plan Miami'. "Las únicas instituciones que podían hacerlo eran la Federación y la UEFA". No obstante, también ha confirmado que aún falta la comunicación oficial de la Federación americana con la CONCACAF, aunque se ha mostrado tranquilo, pues "tendrán que cumplir".

Los argumentos de Tebas

El Real Madrid solicitó al organismo regulador del fútbol europeo que evitara la celebración del encuentro en Miami, alegando que era injusto para el resto de competidores. Respecto a esto, Tebas ha insistido en que el partido entre el Villarreal y el FC Barcelona en tierras estadounidenses no alterará la competición. "Alterar no está penalizado. Ya hemos cambiado calendarios en otras ocasiones y no ha pasado nada", ha argumentado.

Para reforzar sus argumentos, Tebas ha recordado otros partidos en los que un equipo ha jugado como local en un estadio que no es el habitual. Por ejemplo, ha mencionado el encuentro de Copa del Rey entre el Antoniano y el Real Betis, el cual se disputó en el Benito Villamarín, pese a que el que partía como local era el Antoniano. "Nadie protestó entonces", ha defendido. También ha hablado del Mirandés, que está disputando en Mendizorroza, estadio del Deportivo Alavés, sus partidos como local. "Ahí nadie habla de adulterar competiciones", ha indicado con ironía.

Archivo - El presidente de LaLiga, Javier Tebas. / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

No hay motivos económicos

Por otra parte, ha asegurado que el cambio de sede no tiene motivos económicos. "Tenemos la manía de monetizarlo todo. La NFL no viene a Madrid por dinero, ni la NBA viaja a Europa por eso. Lo hacen para fortalecer su marca". Según el presidente, el objetivo es expandir la imagen de LaLiga internacionalmente, especialmente en el mercado estadounidense, "donde tenemos muchos aficionados".