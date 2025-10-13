El Villarreal, a por el récord de su novena victoria liguera seguida en casa

El Villarreal afronta este sábado el reto de alcanzar su mejor registro de victorias como local, ya que de ganar al Real Betis en el estadio de La Cerámica alcanzaría la novena victoria seguida en casa, un registro que nunca ha alcanzado en su historia en Primera División. Los castellonenses lograron igualar su mejor marca de victorias seguidas en su campo, que data de la temporada 14-15, tras sumar su octava victoria seguida al ganar frente al Athletic Club.

El registro actual contabiliza las cuatro últimas jornadas de la temporada anterior, en la que superaron a Sevilla, Leganés, Osasuna y Espanyol, mientras que en esta temporada han ganado al Real Oviedo, Girona, Osasuna y Athletic Club en los cuatro primeros partidos en casa.

Curiosamente, las dos mejores rachas de victorias como local coinciden con Marcelino García Toral como técnico, que ahora tiene la opción de mejorar su registro. Para alcanzarlo el Villarreal tendrá que doblegar en casa al Real Betis de Manuel Pellegrini, un rival que ha firmado como victoria sus dos últimos partidos ante el equipo castellonense en La Cerámica.