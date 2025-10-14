Rafael Louzán respalda la disputa del Villarreal CF - FC Barcelona en Miami

El caso del partido entre el Villarreal y el FC Barcelona está resuelto. Javier Tebas, presidente de la entidad que se encarga de regular las dos grandes categorías del fútbol español, LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion, ha confirmado que el choque se celebrará en el Hard Rock Stadium de Miami y se ha atrevido a hacer público cuándo tendrá lugar el encuentro: el próximo 20 de diciembre.

"Salvo un pequeño tema formal ya está terminado. Podemos decir que el sábado 20 de diciembre se jugará en Miami un partido oficial de LaLiga, el Villarreal-FC Barcelona, un partido en el que habrá puntos en juego", ha establecido Javier Tebas en el foro de Sports Summit celebrado, precisamente, en la ciudad ubicada en el estado de Florida.

Tebas no miente cuando hace referencia a que solo restan los últimos flecos para trasladar el choque entre el 'submarino' y el conjunto azulgrana a la ciudad americana. Y es que hace apenas 48 horas que la UEFA aprobó esta propuesta, aunque lo hizo aclarando su desacuerdo con este tipo de proyectos y de forma "excepcional".

Sin embargo, el encuentro entre el Villarreal y Barcelona en Miami del 20 de diciembre ha generado mucho debate por cómo afecta al aficionado del Villarreal y al hecho de que se juegue en un estadio neutral que, en parte, beneficiará al equipo visitante. El presidente de la RFEF dijo que "se ha hecho lo que se debía, trasladando la petición a la UEFA, que es la que lo solicitará a la FIFA".

Además, comentó que "en el fútbol español hay dos estadios: el físico, con público en la grada; y el virtual, que permite ver los partidos en todos los lugares del mundo". "Los derechos televisivos benefician tanto a los clubs como a la federación", antes de decir que "hay que respetar y acordar con los jugadores, a través de un diálogo fluido a partir del que se pueda construir todo. Desde la Federación no vamos a poner trabas a que todos los aficionados puedan seguir los encuentros, estén donde estén".

Este fue el comunicado del Villarreal CF

El club groguet, por su parte, no se olvidó de su afición, para la cual "se han previsto medidas de compensación". "Los abonados del Villarreal podrán viajar de forma gratuita al partido, y los que decidan no desplazarse a Miami podrán beneficiarse de un descuento del 30 por cien en el precio de su abono", establece el escrito.