El Villarreal CF más internacional asombra al mundo

El Villarreal CF está a un paso de volver a hacer historia. El submarino amarillo no deja de crecer a pasos agigantados, y su techo parece no tender fin. Pero... tres son los factores clave que evidencian la faborable coyuntura que se vive en La Cerámica: sus éxitos en la competición nacional —terceros en LaLiga—; su expansión por Europa —con su vuelta a la Champions League—; pero sobre todo, la calidad y la alta competitividad que se respira en la plantilla tras batir el récord de internacionales de la historia del club (con 11), y que, con la consecución de ese número de jugadores, se alcanzaría otra cifra inédita con la máxima representación en el Mundial de 2026.

Estos pasos marcan el camino de una entidad, de un equipo y de una afición que se quiere permitir soñar en grande. De momento, la marca y el pueblo Villarreal están en expansión, con una proyección que va más allá del ámbito nacional, y ya alcanza el internacional. Además, disputar esa jornada tan polémica en Miami será otra oportunidad para presentarse ante el mundo: ver en primera mano el desarrollo futbolístico que experimenta el club (con la academia más fuerte que nunca) y ese proceso de internacionalización que ya es una realidad. Los de Marcelino saben que están inmersos en una de las temporadas más ilusionantes de la historia 'groguet', pero también mantienen los pies en el suelo: un equipo que construye sus cimientos con trabajo, sacrificio y combativo, características propias de los clubes del técnico asturiano. Otro de los que también está de celebración tras alcanzar los 259 encuentros oficiales: el entrenador con más partidos de la historia del submarino amarillo.

Los ya clasificados

No obstante, para entender mejor cómo se podría alcanzar esta cifra histórica para el club, conviene hacer un repaso deportivo de todos los internacionales que se encuentran con sus selecciones. Actualmente, en este parón de selecciones de octubre, 11 jugadores se han marchado con sus respectivos equipos, aunque por desgracia, Pau Navarro ha dicho adiós al ilusionante Mundial Sub-20 tras la derrota por 3-2 ante Colombia, lo que supone la eliminación de la 'rojita'.

El Villarreal ya cuenta con seis jugadores que han logrado la clasificación al Mundial de 2026. Tanto Buchanan como Oluwaseyi ya dejaron los deberes hechos con Canadá en verano. El pasado 11 de octubre jugaron un amistoso ante Australia, aunque cayeron derrotados 0-1. Ambos disputaron minutos: 90 y 13, respectivamente. Mañana jugarán otra prueba contra Colombia a las 2:00. Por su parte, la Ghana de Thomas Partey, ha logrado su clasificación como líder con 25 puntos, y con una actuación estelar del centrocampista ante República Centroafricana (victoria 0-5), en el que anotó uno de los tantos y jugó 76 minutos. El pasado 12 de octubre ante Comoros también consiguieron el triunfo, y participó en los 90 minutos. Esta noche juegan su último partido de la fase de grupos ante Mauritania, aunque ya está todo decidido. La Marruecos de Ilias Akhomach también está clasificada como líder con 21 puntos. El jueves 9 de octubre se enfrentó en un amistoso ante Baréin, con victoria para los marroquís. El extremo del Villarreal salió de suplente y sumó solo 11 minutos. Esta noche cierran las eliminatorias ante Congo.

Otra de las selecciones que ha pasado a la siguiente ronda es Uruguay, que, ha disputado dos amistosos ante República Dominicana (victoria 1-0) y Uzbekistán (victoria 1-2). En el primero, Santiago Mouriño fue protagonista con una gran actuación y los 90 minutos jugados, pero en el segundo se quedó en el banquillo. Por último, otra de las ya clasificadas es Argentina, como líder con 38 puntos, pero no ha podido contar con Juan Foyth en esta convocatoria por lesión. Por último, Cabo Verde, aunque sin Logan Costa que sigue recuperándose de la rotura de ligamento cruzado, también ha hecho historia con su clasificación al Mundial como líder con 23 puntos.

A un paso de la clasificación

Por otra parte, a la Costa de Marfil de Nicolas Pépé le falta confirmar esta noche ante Kenia su pase final a la Copa del Mundo de 2026. Actualmente, son líderes del grupo son 23 puntos. El 10 de octubre golearon por 0-7 a Seychelles, aunque el extremo marfileño no jugó ni un minuto. Le ocurre lo mismo a Pape Gueye con Senegal, actual líder con 21 puntos, pero que esta noche lo podrán hacer de forma oficial ante Mauritania. El pasado 10 de octubre se enfrentaron a Sudán del Sur, a la que vencieron por 0-5, aunque el mediocentro de 26 años se quedó fuera de la convocatoria. Otra de las selecciones que apuntan a consagrar su pase a la siguiente ronda es la Portugal de Renato Veiga, líder con 9 puntos, aunque no parece que vayan a tener muchos problemas en lograrlo. El centrocampista portugués disputó 46 minutos en la victoria por 1-0 ante Irlanda. Esta noche se toparán con Hungría, un encuentro clave para distanciarse de los húngaros.

La clasificación se complica

Sin embargo, hay dos jugadores que lo tienen más difícil para clasificarse: Solomon y Mikautadze. El atacante israelí se juega esta noche ante Italia poder optar a la clasificación, que se ha complicado tras la derrota por 5-0 ante Noruega, en la que el extremo de 26 años jugó el partido entero. Ahora mismo, ocupan la tercera posición. Peor lo tiene Georgia, quien cayó derrotada por 2-0 ante España. El 'killer' del Villarreal jugó 69 minutos, aunque poco pudo hacer ante la campeona de Europa. Esta noche juegan un duelo directo como visitante ante Turquía, un partido fundamental para seguir vivos hasta el final.

Por tanto, si se alían todos los astros, el submarino amarillo podría contar con hasta 11 jugadores internacionales para el próximo Mundial 2026, una cifra que muestra el potencial y la enorme calidad que hay dentro del vestuario amarillo. Además, uno de los que se podría sumar es Ayoze Pérez —perfil de delantero que gusta mucho a Luis de la Fuente—, y que si recupera su mejor versión tras la lesión, podría entrar sin problemas en la convocatoria de España. El Villarreal está a punto de celebrar otro récord histórico de internacionales convocados para el Mundial de 2026. Otro logro a la altura de este crecimiento imparable y de la calidad que atesora este equipo en su conjunto.