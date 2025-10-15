El CD Roda - Granada se jugará en la Ciudad Deportiva del Villareal CF

El CD Roda jugará su partido de Copa del Rey ante el Granada el próximo 28 de octubre a las 20:00 horas en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva del Villareal, campo que cuenta con un aforo de cerca de 4 000 espectadores. El modesto club villarrealense, colaborador del Villareal CF y que se encuentra en el grupo VI de la 3ra RFEF disputa sus partidos habituales en la Ciudad Deportiva Pamesa. La problemática está en que no cuenta con los requisitos mínimos permitidos para que se realize este partido de Copa.

Un campo modesto

El Ciutat Esportiva Pamesa no cuenta con la suficiente capacidad para ser anfitrión en esta ronda de la Copa del Rey, de hecho, se queda muy lejos de ello. El campo asociado al Villareal CF tiene una capacidad total de 350 asientos y, según las medidas impuestas por la RFEF, todos los estadios deben tener capacidad para al menos 3 000 espectadores.

Campo del CD Roda, Ciutat Esportiva Pamesa / RRSS Villareal CF

Día de reencuentros

En este partido se dará la curiosa circunstancia de que los jugadores del Granada, Manu Trigueros y Jorge Pascual, exjugadores del Villareal CF, volverán a la que fue su casa. Además, también regresará a Vila-Real el entrenador José Rojo 'Pacheta' que dirigió al 'submarino amarillo' hace dos temporadas y media.