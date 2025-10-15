Villarreal CF y Real Betis se medirán este próximo sábado a las 18:30 en La Cerámica, un auténtico choque de titanes entre dos equipos con objetivos similares y con esa pelea constante por alcanzar la cúspide, esos puestos de clasificación europea. Sin duda, un duelo directo entre dos de los mejores equipos del campeonato: el submarino amarillo, tercero con 16 puntos; y el equipo andaluz, cuarto con 15 puntos. Además, el encuentro tendrá otra componente especial de celebración en el banquillo del Villarreal: contando esta jornada, Marcelino García Toral —artífice de este superVillarreal—, alcanzará los 260 partidos oficiales bajo la tutela amarilla, es decir, se convertirá el entrenador con más encuentros en la historia del club, por delante de Manuel Pellegrini, el actual portador del récord, y con quien se medirá este fin de semana. Hay un componente deportivo muy importante en juego entre estos dos clubes, pero también el reconocimiento a la sobresaliente labor del técnico asturiano en tierra 'groguet'.

El del sábado, no es un partido cualquiera: es ante un rival de máximo nivel, en crecimiento constante, y con la aspiración de conseguir grandes cosas tanto en el ámbito doméstico como en la Europa League. Pero, sobre todo, el alto voltaje de esta jornada liguera se ve reflejado en la cantidad de estrellas que habrá sobre el césped. Una lista larga de jugadores de máximo nivel, muchos de ellos internacionales, que saben lo que es jugar este tipo de partidos. Entre ellos encontramos a los Ayoze Pérez, Buchanan, Pépé o Pape Gueye, por parte del Villarreal; y a los Pablo Fornals, Anthony o Lo Celso, por parte del Betis. No obstante, las miradas están puestas en el ataque, en las dos referencias ofensivas de ambos clubes: Mikautadze vs Cucho, un duelo de 'killers' en racha. Ambos jugadores llegan al partido en buena dinámica, siendo decisivos con su capacidad goleadora, letalidad y verticalidad.

El Villarreal CF contra el Betis en su último partido de la jornada 31 / RTVE

Mikautadze, un goleador nato y devastador

Tanto Cucho Hernández como George Mikautadze son dos artilleros muy a tener en cuenta esta temporada. Ambos atacantes vienen de firmar grandes campañas goleadoras, con un protagonismo cada vez mayor, y cuyo potencial es enorme. Son dos de esos puntas capaces de deslumbrar con su capacidad goleadora innata, con esas habilidades técnicas con balón que van más allá de la pura faceta de delantero centro, pero sobre todo, son capaces de ser determinantes con sus goles durante el transcurso del encuentro. Y esta temporada no va a ser menos.

La llegada en esta ventada de fichajes del georgiano al Villarreal —el fichaje más caro de su historia—, le da un plus de calidad y determinación al ataque del submarino amarillo necesario para competir al máximo nivel en las tres competiciones, especialmente en Champions League. De hecho, en tan solo cinco partidos, ya suma dos goles —en nueve tiros— y una asistencia. Además, prueba de su gran efectividad e instinto goleador son los xG ('expected goals' o goles esperados), es decir, una estadística futbolística que evalúa la calidad de los disparos y la probabilidad de que un tiro sea gol. Bajo esta evaluación, Mikautadze tiene un 1,42 de xG, lo que demuestra su capacidad para aprovechar sus oportunidades. También tiene una precisión de pase del 61,7 %, ha creado tres oportunidades, cuatro regates realizados (66,7 % con éxito) y un 100 % de precisión en los pases largos. Sus dos primeros tantos con la camiseta amarilla fueron ante Osasuna (en casa) y contra el Real Madrid (fuera).

Asimismo, su función va más allá de la un delantero convencional; con esa versatilidad en su juego, es capaz de adoptar un rol más vertical, ágil y constructor de las jugadas de ataque. Puede adoptar esa posición de MCO (mediapunta ofensivo), y con su sentido táctico: caer por la banda, generar espacios o entrar a rematar al área. Un delantero completo capaz de cubrir distintas facetas del juego de su equipo. La temporada pasada, en el Olympique de Lyon, fue un imprescindible: 17 dianas y 9 asistencias en 47 encuentros, siendo el puntal más importante del equipo en ataque. Actualmente, según 'Transfermarkt', tiene un valor de mercado de 30 millones de euros. El atacante de 24 años viene de jugar dos compromisos para la clasificación al Mundial de 2026 con Georgia: ante España —jugó 69 minutos— y contra Turquía —participó en 45 minutos—.

Mikautadze durante el encuentro del Villarreal CF ante el Osasuna / LaLiga

Cucho Hernández: un 'killer' letal que brilla en el Villamarín

Por su parte, Cucho Hernández es otro de los delanteros de moda en LaLiga. Desde su llegada al Betis en este mercado invernal de 2025, no ha dejado de crecer e impresionar tanto al club como a la afición verdiblanca. Pero más allá de su potencial goleador, el colombiano es un 'killer' letal que se está adaptando a la perfección al equipo andaluz y a la idea de juego de Pellegrini. Sus movimientos veloces y su rapidez/habilidad con balón, sumado a su precisión en el remate le convierten en un arma ofensiva que no deja de brillar en el Villamarín. Esta temporada, es un indiscutible en la delantera bética: cuatro goles —en 26 tiros— y una asistencia en ocho encuentros. En su caso, tiene un xG de 1,84, es decir, goza de una alta efectividad y aprovecha sus oportunidades al máximo.

Sin embargo, en Europa League aún no ha podido tener el protagonismo esperado: ha disputado 18 minutos contra el Nottingham Forest y ninguno contra el Ludogorets Razgrad. Hasta el momento, tiene una precisión de pase del 73,2 %, una precisión del 85,7 % en los desplazamientos en largo, seis oportunidades creadas y ocho regates completados (53,3 %). Para el jugador de 26 años esta es la temporada para consagrarse en la delantera verdiblanca, la oportunidad de ser, con sus numerosos goles, la referencia en ataque del Betis. En la campaña pasada y a pesar de llegar en enero, firmó cinco goles y una asistencia en 15 partidos. Un indicativo clave para entender que no es un jugador cualquiera: es un artillero que quiere pulverizar récords en el conjunto bético. Viene de disputar dos encuentros amistosos con Colombia ante México y Canadá, aunque solo ha jugado 60 minutos ante la selección canadiense. Actualmente, tiene un valor de mercado de 18 millones de euros.