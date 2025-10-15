Pellegrini cederá a Marcelino el testigo como entrenador con más partidos en el Villarreal

Marcelino García Toral se convertirá este sábado en el entrenador con más partidos oficiales de la historia del Villarreal, al alcanzar los 260 encuentros oficiales, un logro que curiosamente logrará con Manuel Pellegrini, técnico al que supera en este registro, en el banquillo rival como testigo, al enfrentarse Villarreal y Real Betis este sábado en La Cerámica.

Y es que tras igualar al técnico chileno en la jornada anterior, Marcelino alcanzará los 260 partidos oficiales en el Villarreal, superando así el registro de Pellegrini, quien dirigió al equipo castellonense entre el año 2004 y 2009.

Marcelino con el Villarreal CF / X

En los registros de ambos técnicos con el Villarreal, Marcelino suma más victorias que Pellegrini en el banquillo amarillo, ya que el técnico chileno logró 123 victorias por las 128 que suma el técnico asturiano.

En el capítulo de empates, Pellegrini suma 72 empates por los 66 de su rival; mientras que en el capítulo de derrotas, Marcelino sufrió 65 derrotas por la 64 que suma el actual técnico del Real Betis