Georges Mikautadze, duda para el partido ante el Betis

Georges Mikautadze se convirtió este verano en el fichaje más caro de la historia del Villarreal CF. El 'submarino' pagó una cifra cercana a los 30 millones de euros y cinco en variables al Olympique de Lyon para hacerse con los servicios del delantero franco-georgiano, que no ha tardado en 'ganarse' a la afición amarilla. Sus números, tres goles y una asistencia en siete partidos, demuestran que no le ha costado adaptarse al juego del equipo dirigido por Marcelino García Toral y es una de las referencias ofensivas del club.

Su buen rendimiento con la elástica amarilla le han llevado a ser parte de la convocatoria de la Selección de Georgia para el parón internacional del mes de octubre, donde el combinado dirigido por Willy Sagnol cayó derrotado ante España (0-2) y ante la Selección de Turquía (1-4) en los partidos correspondientes a la fase clasificatoria para el Mundial que se celebrará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá.

Las dos derrotas del combinado georgiano no han sido el único contratiempo para el delantero, ya que en la derrota ante la selcción otomana, el futbolista del Villarreal tuvo que ser sustituido al descanso a causa de unas molestias que han puesto en duda su disponibilidad para el choque en el que el conjunto amarillo se enfrenta al Real Betis.

Marcelino lo ha confirmado

En la rueda de prensa previa al encuentro de mañana, el técnico 'groguet ha reconocido las dolencias del futbolista: "Luego tenemos a Georges con algunas molestias", posponiendo la decisión final hasta después del último entrenamiento del grupo, que ha tenido lugar esta misma tarde.

En la comparecencia, Marcelino García Toral se ha pronunciado acerca del regreso del parón, en el que hasta diez futbolistas amarillos han puesto rumbo a sus naciones. Y es que para jugadores como Nicolas Pepe y Pape Gueye la sesión de hoy, la última antes del duelo ante el Betis, será la única en la que puedan trabajar junto a sus compañeros, ya que en las últimas horas se han ejercitado al margen.

"No es lo mismo tener internacionales en Europa que en otros continentes, que implica desplazamientos, cambios de horarios... Tenemos jugadores de Canadá, de Sudáfrica, uno de Uruguay... Tenemos que adaptarnos a eso", ha establecido el técnico asturiano.