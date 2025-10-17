Marcelino, en la previa del Villarreal-Real Betis: "No es un partido determinante, pero sí muy importante"

Este sábado a partir de las 18:30 horas, el Estadio de la Cerámica acoge el partido con el que el Villarreal CF y el Real Betis regresan a la competición tras el parón internacional del mes de octubre. En la rueda de prensa previa al encuentro, Marcelino García Toral ha resaltado la importancia de sumar de tres frente a su afición: "Ganar en casa ante un rival directo significa tener el golaverage a favor y mantener en la pelea por los puestos europeos".

Marcelino está a menos de 24 horas de convertirse en el técnico que más partidos ha dirigido en la historia del Villarreal CF (260), un récord que, precisamente, le arrebatará al técnico del equipo visitante, Manuel Pellegrini. "Es un día especial. Es una doble sensación. Por una parte, agradecimiento a todas personas que confiaron en mí y, por otra, satisfacción por todo ello. Esperemos poder disfrutarlo con una victoria", ha señalado el asturiano.

Acerca de enfrentarse a Pellegrini el día que supera sus encuentros al frente del club y que, al mismo tiempo, el chileno se convierte en el técnico con más partidos en el banquillo bético, García Toral ha destacado que "es una casualidad bonita y una doble coincidencia".

Un rival directo

"Nos espera un rival complicado, con aspiraciones similares a las nuestras. El año pasado, durante una fase importante de la competición, fue un rival directo. Tienen una plantilla muy buena, Pellegrini los hace competitivos, juegan bien al fútbol y consiguen buenos resultados. El Betis tiene experiencia, calidad y es capaz de estar en el partido hasta el minuto final", ha señalado el entrenador amarillo sobre su oponente mañana.

Marcelino también ha sido preguntado acerca de la relevancia del enfrentamiento, sobre el que ha relatado que: "Estamos en la jornada 9, y a estas alturas no hay nada decisivo, pero sí es importante". Posteriormente se ha reiterado, afirmando que "no va a ser determinante, pero sí que lo considero un partido muy importante".

Los internacionales, las bajas y las recuperaciones

Uno de los temas más sonados en el entorno 'groguet' ha sido la recuperación de Ayoze Pérez y Gerard Moreno y su disponibilidad para regresar al verde en esta novena jornada. Marcelino ha confirmado que ambos tienen bastantes posibilidades de volver a enfundarse la elástic amarilla este sábado: "Ayoze y Gerard es muy probable que estén", ha afirmado el asturiano.

Acerca del regreso de los internacionales tras el parón, el ex del Valencia ha destacado que apenas han podido ejercitarse con el grupo. Es el caso de Nicolas Pepe y de Pape Gueye, que tal y como ha señalado García Toral, se han incorporado hoy al equipo tras entrenar al margen ayer. "Luego tenemos a Georges (Mikautadze) con algunas molestias", ha destacado.

Aunque para concluir sobre la cercanía con la que se ha producido la vuelta de los futbolistas convocados con sus selecciones y el regreso a la competición, el dueño del banquillo amarillo ha concluido recalcando que "el Betis está en una situación similar" y que estas "son circunstancias que se dan".