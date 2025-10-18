El 'Iluminado' silencia La Cerámica y deja en tablas el duelo europeo

La Cerámica llena hasta la bandera en un encuentro con olor europeo, una nueva rivalidad y dos equipos con una buena dirección deportiva: un partido prometedor en toda regla.

Marcelino llegó a La Cerámica con cara de hacer historia ya que le arrebataría el título de entrenador con más partidos en la historia del Villarreal CF a Manuel Pellegrini, su rival a batir en este duelo por Europa. Sin embargo, los destellos de un brasileño iluminado fastidiarían el día al asturiano.

Buchanan y 10 más

Pese al impulso de su afición, parecía que el Villarreal CF no comenzaba acorde a sus resultados. De hecho, el Betis estaba muy cómodo con un Cucho Hernández bajando balones a placer y que tuvo varias ocasiones durante los primeros minutos de encuentro. Sin embargo, el submarino amarillo demostró las tablas de un equipo Champions y aguantaba sin encajar con un Rafa Marín excelso, vaya cesión de equipo top.

Pese a los malos minutos de los groguets, el Betis no aprovechó sus oportunidades. Ez Abde protagonizó algunas ocasiones que definen a la perfección el concepto de 'fallar en la última decisión'. Los de Marcelino García Toral se dedicaban a errar pases ‘fáciles’ (acordes al nivel de un Primera División) y el peligro en la zona verdiblanca brillaba por su ausencia. Pese a esto, un destello individual apareció al rescate: Tajon Buchanan.

Increíble lo del ex del Inter. Él se lo guisa y el se lo come. Tras unos buenos minutos del Villarreal CF, el Betis se hizo a menos. Aun así, la sensación del encuentro dictaba que el marcador se iría a tablas, pero el canadiense no lo quería así. Ya venía avisando, todas las oportunidades del submarino amarillo pasaron por sus botas y así sería también para abrir el marcador. Zapatazo raso del extremo groguet desde el borde el área, de esos goles que parecen un ‘pase a la red’.

El cerrojo de Marcelino y los destellos del ‘Iluminado’

El Villarreal CF salía con todo en la segunda parte con todo en esta segunda parte y tiene la primera ocasión peligrosa, otra vez el artífice Buchanan con un pase quirúrgico a Oluwaseyi, de canadienses va el asunto. El conjunto groguet dominaría la mayoría de esta segunda mitad, de hecho, ‘encontraron oro’ tras una gran jugada colectiva que finalizaría Alberto Moleiro, poniendo el 2-0.

Acto seguido, el ‘faro’ bético aparecía en escena. Como si jugara en el patio de su casa, Antony le devuelve la esperanza al Betis con un golazo de los suyos: una zurda mágica que clava el esférico en los más hondo de la red. Como si hubieran despertado a una bestia, el Real Betis atacaba la portería amarilla, aunque sin éxito. Sin embargo, parece que uno de los jugadores verdiblancos no estaba contento con irse de vacío de La Cerámica.

Así es, nuevamente el, ‘El Iluminado’. Ya había pasado el tiempo reglamentario, de hecho, quedaba apenas un minuto para que los de Marcelino sumaran de tres en casa. Sin embargo, el ex del Manchester United volvió a sacar la varita ‘a pasear’ y el silencio invadió La Cerámica. El extremo brasileño que quiso abonarse a la épica conseguía un punto de mucho valor para los verdiblancos y los pitidos de la afición local invadían el estadio. El Real Betis Balompié fuerza las tablas a domicilio y amarga el récord de partidos dirigidos con el Villarreal CF a Marcelino, parece hecho aposta.