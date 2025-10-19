Análisis: ¿Qué le faltó al Villarreal CF para vencer al Betis?

El pasado sábado 18 de octubre, La Cerámica se vistió de gala para vivir uno de los mejores partidos de la temporada, entre dos equipos Champions, con aspiraciones y pretensiones deportivas muy altas: un Villarreal CF-Real Betis Balompié. El encuentro, marcado por las buenas dinámicas de ambos clubes —tercer y cuarto clasificado, respectivamente—, no dejó indiferente a nadie. Además, contaba con un aliciente bonito y especial para los 'groguets': Marcelino García Toral se convertía en el entrenador con más partidos de la historia del submarino amarillo tras alcanzar los 260 encuentros oficiales, una cifra sin precedentes.

Delante, tenía a Manuel Pellegrini, rival y antiguo poseedor del récord, quien les puso las cosas difíciles desde el primer momento a los amarillos. La igualdad reinó durante gran parte del encuentro: grandes ocasiones, destellos individuales y transiciones rápidas/letales de ambos clubes. No obstante, el Villarreal, después de llevar una ventaja de 2-0 desde el minuto 64, desaprovechó una oportunidad de oro de vencer a un rival directo y afianzar esa plaza entre los cuatro mejores españoles. Los de Marcelino, no fueron capaces de defender el resultado, con varios errores y desajustes tácticos/defensivos condenados en el tramo final del choque. Lo que sí quedó reflejado es la calidad de ambos equipos, con jugadores de talla mundial. Un 'clásico europeo' cada vez más competitivo y atractivo.

Santi Comesaña y Gerard Moreno pugnando un balón / LaLiga

Aspectos positivos

No obstante, antes de entrar a repasar las claves tácticas/futbolísticas para saber qué le faltó al Villarreal CF para vencer al conjunto verdiblanco, conviene extraer las conclusiones positivas del desarrollo del partido. Y más, si se trata de un rival de máximo nivel como es el Betis. Sin duda, el submarino amarillo volvió a reafirmarse como uno de los mejores equipos al contragolpe: ataques rápidos y veloces, combinaciones cortas y precisas, y un potencial goleador evidente. Todo ello, le llevó nuevamente a exhibir una alta efectividad: dos goles en tres disparos a puerta, con un xG (goles esperados) de 0,66 superados ampliamente. Esto demuestra la capacidad de los amarillos para convertir en gol sus oportunidades de ataque.

Concretamente, otro de los aspectos a remarcar del partido está en varios de los jugadores 'groguets'. Por su parte, tanto Moleiro como Comesaña firmaron un encuentro muy completo: los dos mejores del Villarreal. El extremo canario completó una exhibición de pases precisos, verticalidad y generó oportunidades claras de gol. Sin duda, la referencia del ataque amarillo, tanto con su rapidez y habilidad técnica como con su gol y asistencia. Hasta la fecha, su mejor partido como 'groguet'. El otro destacado, aunque ya consolidado en la medular es el centrocampista de 29 años, que volvió a dejar un rendimiento muy alto. En lo puramente creativo: construcción del juego, estabilidad con balón y pases clave en ataque; y en acciones defensivas: recuperaciones (cuatro), despejes (tres), un 75 % de los duelos terrestres ganados (3/4) y 67% de las pugnas aéreas ganadas (2/3). Además, redondeó su partido con una gran asistencia en una combinación precisa en el segundo tanto. Por último, Arnau Tenas, a pesar de encajar dos goles (poco pudo hacer), se mostró muy seguro en los blocajes y centros, fiable por arriba y dejó alguna intervención de nivel. El nuevo guardián de la portería de La Cerámica, con méritos más que de sobra.

Por otra parte, este tipo de partidos ante rivales de un calibre similar o más parejo a tu nivel y objetivos es una buena muestra para corregir errores, pulir aspectos tácticos y mejorar como equipo. Más allá de no haber logrado la victoria, y encajar un gol en los últimos compases del encuentro, durante su desarrollo, el equipo evidenció cierta inseguridad en sus líneas de protección, sumado a desaciertos en zona defensiva. De hecho, el Betis generó un caudal de ocasiones claras que ocasionaron un peligro constante en la portería defendida por el guardameta español.

Alberto Moleiro celebrando su gol ante el Betis / LaLiga

Debilidad en transiciones y acusado repliegue defensivo

En primer lugar, una de las irregularidades que acusó el submarino amarillo durante el encuentro fue esa debilidad mostrada en las transiciones rápidas y certeras del equipo bético. Esos contragolpes comandados por Anthony y Abde por las bandas, sumado a los continuos desmarques y libertad de movimientos de Cucho en la delantera, fueron una constante difícil de parar por el muro amarillo. En los primeros compases del partido, ya quedaba clara la idea de posesión y control del partido por parte del Betis, aunque ambos extremos no dejaron de dificultar con sus desbordes, regates y movimientos rápidos la tarea de Alfonso Pedraza y de Pau Navarro. El Villarreal, fuerte en bloque bajo, con esa robustez de sus líneas defensivas en 4-4-2 mantuvo su cerrojo en toda la primera parte.

Aunque, cuando tocaba correr hacia atrás, ese repliegue y reunificación del equipo en defensa fue una de las flaquezas, especialmente en la segunda parte tras el desgaste previo. De hecho, el primer gol de Anthony en el minuto 66, justo después del primer tanto 'groguet', fue la clarificación de esto. Los de Pelligrini pillaron al submarino amarillo en un contraataque letal ajusticiado a la perfección por el atacante brasileño. El equipo, totalmente expuesto tras acumular muchos jugadores en ataque, le costó retroceder y recuperar un flanco diestro a merced del equipo visitante. Los laterales del conjunto amarillo, conscientes de a los dos extremos habilidosos a los que se enfrentaban, sufrieron en demasía en el uno contra uno, a la espalda y en esas jugadas rápidas en ataque. El internacional con España Sub-20 no puedo contender las acometidas del marroquí, pero Pedraza, con mayor profundidad y valentía en jugadas ofensivas, estuvo más vulnerable en la retaguardia y en las vueltas.

El delantero brasileño del Betis dispara para anotar un tanto ante el Villarreal / EFE

Déficit de contundencia defensiva

Otro de los problemas del Villarreal durante el encuentro fue la falta de contundencia defensiva. Cierto es que, la zaga contuvo gran parte de los incendios provocados por los atacantes del Betis, con despejes e intercepciones de mérito, aunque hubo ciertos desajustes y errores defensivos corregibles a futuro. En cuanto a la defensa del área, al margen del gran partido individual de Rafa Marín, seguro y expeditivo como siempre, en esa pareja junto a Renato Veiga, no completaron su mejor partido juntos. De hecho, el equipo verdiblanco pilló en varias ocasiones con contras vertiginosas y pases en profundidad peligrosos. Además, en ese desorden en las posiciones de los zagueros quedaron huecos claros para aprovechar por Cucho o Anthony. Esta pareja, contrastada y de primer nivel, aun le faltan varios partidos para fortalecerse y aportar una mayor seguridad atrás.

En ese primer tanto de Anthony, el defensa portugués quedó descolocado sin llegar a cubir con solidez el disparo del ídolo bético. Misma situación con su segunda diana en el "94", en una combinación rápida de Fornals y Anthony que terminó siendo el gol del empate. Tanto Sergi Cardona como Renato Veiga dejaron controlar y disparar al brasileño en el área pequeña, otra muestra de falta de seguridad defensiva. Esta jugada provocó el cabreo total de Marcelino. Asimismo, el Villarreal concedió muchos córners y jugadas a balón parado peligrosas que merodearon nuevamente la zaga local. Remates de cabeza que amenazaron la portería 'groguet', y pérdida de varios duelos áreos.

Rafa Marín en un pugna de balón en el área / LaLiga

Necesidad: mayor dominio con balón

La última de las claves que le faltó a los de Marcelino para gestionar mejor su ventaja, defenderse y manejar las tornas del partido fue un mayor dominio con balón. Los de Villamarín, dueños de la posesión (60%), llevaron durante casi todo el encuentro la iniciativa, aunque las embestidas y ataques precisos del Villarreal contrarrestaron esta faceta de juego. No obstante, al equipo le costó adueñarse del encuentro y mantener la tenencia prolongada del balón. Sobre todo, esta sugerencia se convierte en necesidad cuando te adelantas en el marcador y llevas una cómoda ventaja de 2-0, momento en el que tienes que resguardarte, controlar/anestesiar el partido con posesiones largas y evitar contragolpes innecesarios. Algo que ocurrió en el primer gol del Betis, que encontró un latifundio de agujeros en defensa en una contra veloz mal defendida. Actualmente, el conjunto amarillo ocupa la posición decimotercera (13) en la media de posesión el LaLiga con un 45, 3%, una cifra, inherente al estilo de juego del técnico asturiano, aunque baja para la categoría/capacidades de sus jugadores.