Laporta, sobre el partido de Miami: "El Villarreal y el Barça serán los más beneficiados"

Este domingo se ha llevado a cabo la Asamblea General Ordinaria del FC Barcelona, en la que se ha presentado el informe económico de la entidad blaugrana para la presente temporada. Allí, ha comparecido Joan Laporta y en su intervención ha defendido el encuentro que disputarán frente al Villarreal en Miami el próximo 20 de diciembre. El presidente del club catalán ha señalado que "hay que estar en todas", aunque ha admitido que no son "entusiastas" de la idea de jugar en Estados Unidos.

Pese a haber indicado que no les 'entusiasma', pues "comporta incomodidades", Laporta ha confirmado que "el Villarreal y el Barça serán los más beneficiados" de disputar el partido en otro continente, convirtiéndose en el primer encuentro de LaLiga que se juega fuera de las fronteras de España. Al mismo tiempo, ha establecido una comparación con la Supercopa en Arabia Saudí: "Jugarla en Yeda da un rendimiento para el club, nos da el gusto de ingresar un dinero, igual que en Miami".

Compensará la falta de ingresos

Laporta no ha dado una cifra exacta en su intervención, pero ha asegurado que, pese a que LaLiga no les ha informado aún, "los ingresos serán mucho mayores que jugando en Villarreal". Además, estos ingresos extra compensarán lo que no ha ingresado el club por los partidos en el Johan Cruyff: "Será un ingreso no presupuestado. Ya hemos compensado parte de la pérdida con los ingresos de los partidos en el Lluís Companys, y también con los ingresos de Miami", ha aseverado.

31/08/2025 Joan Laporta, President of FC Barcelona

La expansión en Estados Unidos

Una de las claves es la expansión de la marca de LaLiga en el mercado estadounidense, cada vez más importante. Respecto a esto, Laporta ha señalado: "El mercado americano nos interesa. Las giras dieron un rendimiento importante y esto nos da la opción de sumar sponsors y promover nuestra imagen. Es un mercado importante y este verano organizan el Mundial, cada vez es más creciente el interés en Estados Unidos".