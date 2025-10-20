"Tenemos confianza e ilusión y ese es el primer paso para ganar"

El Villarreal CF busca este martes a partir de las 21 horas su primera victoria en la presente edición de la Champions League, aunque desde luego no lo tendrá fácil porque recibe en La Cerámica a todo un Manchester City. En cualquier caso, el conjunto amarillo confía en el apoyo de su afición y en el gran nivel con el que han arrancado el curso para dar la campanada frente al equipo de Pep Guardiola.

En la rueda de prensa previa al partido, Marcelino García Toral ha sido muy realista en cuanto a la dificultad de sacar un resultado positivo, pero también expresó que su equipo está ilusionado y motivado de jugar este tipo de partidos: "Esperamos mucha dificultad, como contra la Juventus, jugamos contra un campeón de Europa otra vez, y eso es lo que debe alegrarnos, ya que nos lo hemos ganado. Mañana disfrutamos de la competición y sufrimos al rival. Si queremos crecer estos partidos son un aprendizaje, esperamos estar a la altura ante nuestra gente y poder lograr un buen resultado".

Más allá del juego, el técnico del Villarreal destacó la contundencia en ambas áreas como la clave para poder competir con los equipos más grandes: "La diferencia la hace la eficacia, que en tu área no tengas errores y que seas contundente en la contraria. Estamos a la altura de algunos de esos equipos y con otros no estamos a ese nivel. En todos los partidos han pasado errores y cosas que nos han privado de puntuar, tanto con el Tottenham, Madrid, Juve, Atlético…".

Eso sí, Marcelino tiene claro que "cuando juegas con estos equipos debes jugar a tu máximo nivel muchos minutos". "Y eso es lo que nos está faltando. No tener errores ante estos equipos que te castigan. Pero es pronto y este equipo está creciendo, estoy orgulloso del nivel del equipo y de juego", aseguró.

Fieles a su idea de juego

Independientemente de la entidad o nivel del rival, Marcelino dejó claro que su equipo no va a perder su identidad sobre el terreno de juego, aunque "matices siempre hay". "Jugamos con un equipo que la posesión es clave en su juego y debemos defender bien. Debemos tener personalidad y controlar para tomar las decisiones correctas en cada momento. Creo que podemos competir y si tenemos suerte podemos lograr un buen resultado".

VILLARREAL (CASTELLÃN), 20/10/2025.- Los jugadores del Villarreal participan en el entrenamiento previo al partido de la Liga de Campeones de maÃ±ana frente al Manchester City en el Estadio de la CerÃ¡mica. EFE/Andreu Esteban / Andreu Esteban

Por último, sobre el partido añadió: "Creo que todos sabemos que ganar sería muy importante, hay que lucharlo. El Villarreal siempre ha perdido, esperamos ganar en esta. Hay que ser conscientes de que es muy difícil y que va a exigir que hagamos nuestro mejor partido. Pero estamos confiados e ilsuionados, y ese es el primer paso para ganar".

Elogios a Pep Guardiola

Marcelino también tuvo palabras hacia Pep Guardiola, técnico del Manchester City: "Creo que de él está todo dicho. Es uno de los mejores o el mejor entrenador. Es un referente desde su primer Barcelona en el que aportó algo diferente y mejoró el fútbol. Todos los entrenadores le debemos algo de aquello, con grandes futbolistas pero con una gran idea y para los profesiones jugar contra él era un sufrimiento, ya que era un equipo que te hacía sufrir continuamente".

Sobre el rival también habló de Haaland, a quien le deseó que pusiera fin a su increíble racha goleadora: "Si digo que es el mejor '9' no descubro nada. Pero preferimos eso que estar en casa, queremos jugar contra los mejores y eso nos ayuda a crecer. Esa es la ambición que debemos tener. Intentaremos que toque poco el balón, pero sabemos que incluso así marca, lo que hace más difícil. Esperamos que acabe y no marque".

VILLARREAL (CASTELLÃN), 20/10/2025.- Los jugadores del Villarreal participan en el entrenamiento previo al partido de la Liga de Campeones de maÃ±ana frente al Manchester City en el Estadio de la CerÃ¡mica. EFE/Andreu Esteban / Andreu Esteban

Rodri no podrá volver a casa

Quien se pierde el partido por lesión es el ganador del Balón de Oro 2024, Rodri Hernández, que no podrá regresar a la que fue su casa. Sobre el centrocampista español, Marcelino comentó que es "el mejor en su puesto del mundo" y le deseó que se recupere y que lo haga rápido. "Es una pena que no pueda jugar. Él quería jugar y nosotros que hiciera, sin duda era algo especial para todos. Es una pena, ya que es alguien admirado y querido (en Villarreal), donde se formó".