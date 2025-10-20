"Tengo una gran admiración por el Villarreal"

El Manchester City de Pep Guardiola visita este martes La Cerámica con el cartel de favorito, pero siendo plenamente consciente de que visitan a un Villarreal que no está disputando la Champions League por casualidad, sino que está cumpliendo los plazos del crecimiento de un proyecto cada vez más ambicioso.

El conjunto inglés llega a La Cerámica en un buen momento de resultados, y Pep Guardiola afirmó en la rueda de prensa este lunes que su equipo está "creciendo" futbolísticamente durante la presente temporada y confió en "poder demostrarlo" en el partido ante el Villarreal correspondiente a la tercera jornada de la Liga de Campeones.

"Esto acaba de comenzar y veo al equipo creciendo. Me gusta hablar del momento del equipo. Sé de lo que son capaces estos jugadores", señaló el técnico catalán, que quiso enviar en nombre del club inglés un mensaje de ánimo a Stuart Pearce, exjugador de la selección inglesa, por la pérdida de su hijo.

El futbolista del Manchester City Rodrigo Hernández

Guardiola aseguró que su equipo ha dado en la última década "un paso decisivo" a la hora de competir como visitante en la Liga de Campeones y añadió que el encuentro ante el Villarreal es una "buena oportunidad" para demostrar su valía.

"No sé qué será necesario para clasificarse. Mañana es una gran prueba; estamos mejorando en ocasiones y en goles, por lo que tengo la sensación de que estamos avanzando", incidió el entrenador.

Pep se deshace en elogios hacia el Villarreal

Sobre su rival este martes, el Villarreal de Marcelino, Pep Guardiola aseguró que si un equipo se clasifica en la Liga española para la Liga de Campeones es "porque eres muy bueno" y destacó que siente admiración por el conjunto groguet: "Saben jugar con y sin balón. Les tengo una gran admiración: son fuertes tácticamente y buenos con la pelota", añadió el preparador catalán, que agradeció los elogios que le dedicó el entrenador del Villarreal, Marcelino García.

"La opinión que tengo de él es muy alta. Cuando yo empecé, él ya estaba. Cuando ves un equipo de Marcelino sabes que es suyo. Si están aquí es porque hacen las cosas muy bien", dijo.

El jugador del Manchester City Nico González durante la rueda de prensa previa al partido de Liga de Campeones

"El Villarreal ha estado muy cerca de ganar puntos en los partidos anteriores. Espero que tengamos que hacer un partido perfecto para vencer, y esa es nuestra intención: para eso hemos venido aquí", subrayó.

Guardiola esquiva la polémica de Miami

El técnico catalán evitó pronunciarse sobre el partido que el Villarreal disputará ante el Barcelona en Miami al señalar que esa es una pregunta que debe responder "Tebas", presidente de LaLiga.

Pep habla de Rodri y el exvalencianista Nico

Guardiola admitió que el encuentro será especial para Rodri por su pasado en el Villarreal y destacó la buena adaptación de Nico Fernández al Manchester City. "Está mejorando mes a mes. Es un gran chico y sus padres deben estar orgullosos de él. Jugar al lado de Rodri es positivo para su crecimiento. Es un jugador al que no le puede la presión, que siempre quiere jugar y que solo necesita tiempo", concluyó.