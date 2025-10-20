Nico González, sobre el Villarreal: "Tiene mucha calidad en los contraataques"

El martes, el Villarreal CF disputa la tercera jornada de la fase liga de la Champions League. El 'submarino amarillo' recibe al Manchester City de Pep Guardiola, liderado por un intratable Erling Haaland. Durante esta temporada, el noruego acumula catorce goles en diez partidos y será la principal amenaza del conjunto mancuniano. Por su parte, los de Marcelino llegan al encuentro tras cosechar un empate de mérito en La Cerámica frente a la Juventus de Turín.

En la previa del partido, el exvalencianista Nico González ha atendido a los medios de comunicación, ha alabado a las figuras de Guardiola y Rodri, ganador del Balón de Oro en 2024 y ha calificado de "sueño" estar en el cuadro 'skyblue'. "Quiero estar en el Manchester City mucho tiempo. Estar con Pep es bonito, pero es difícil. Él quiere lo mejor de todos, por eso es el mejor", ha indicado sobre su actual entrenador en Inglaterra.

Se muestra cauto antes del partido

Respecto al encuentro que está por disputarse, el coruñés se ha mostrado cauto y ha reconocido el nivel del cuadro castellonense: "Todos conocemos el estilo de Marcelino, es un equipo fuerte defensivamente que tiene mucha calidad en los contraataques. Tienen jugadores muy importantes, va a ser un partido movido, seguro".

Se deshace en elogios hacia Guardiola y Rodri

Como conjunto, el pivote considera que el equipo ha mejorado y es optimista de cara al futuro. Por su parte, en la faceta individual, se ha mostrado con ganas de seguir creciendo de la mano del técnico de Santpedor. "Después de que te lo explique todo, sigues pensando en cómo mejorar, incluso cuando salgo al campo. Lo que él me pide ya me lo han pedido antes en el Barcelona, pero hay detalles. Como centrocampista, tienes que correr mucho, pero hacerlo en el momento justo. Eso es lo que he estado trabajando con él", ha comentado.

Al igual que Busquets, Nico González ha revelado que su otro referente en la posición de centrocampista de contención es Rodri, exjugador del Villarreal, con quien disputa una posición en la rotación del equipo. El jugador ha confesado que le pide consejos "en cada partido", aunque ha desvelado que Rodri también se los ofrece: "En el último partido, al descanso, me dio consejos sobre lo que vio, sabe mucho. Intenta guiarnos y ayudarnos a entender mejor la forma en que queremos jugar".