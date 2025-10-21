No habrá Villarreal CF - FC Barcelona en Miami. Así lo ha anunciado LaLiga en un comunicado oficial a través de su cuenta corporativa y en su página web. El motivo no es otro que el paso atrás del promotor del encuentro, Relevent, que debido a "la incertidumbre generada en España" prefiere desmarcarse de la celebración de un encuentro que ya se daba por hecho y por el que el Submarino amarillo ya había ofrecido a sus abonados formas de compensación por el partido 'de pase' que perdían.

En la última jornada la iniciativa de los equipos de demorar el inicio de los partidos unos segundos ha tenido un impacto y un alcance muy grande en todo el mundo del fútbol, rechqazando la idea de que un encuentro de LaLiga se jugase en suelo extranjero en lugar del estadio del equipo correspondiente.

El día de la preventa

Ante este movimiento, que se suma al rechazo de algunas asociaciones de aficionados, Relevent ha decidido no ejercer como promotor del encuentro, comunicándoselo a LaLiga justamente el día en el que debía iniciar la preventa de entradas para el choque que debía disputarse en el Hard Rock Stadium de Miami.

El cartel promocional del Villarreal-Barça en Miami. / EPC

En el comunicado de LaLiga se expresa la decepción de la institución por ver frustrados sus planes de llevar a suelo americano un partido de su competición: "LALIGA lamenta profundamente que este proyecto, que representaba una oportunidad histórica e inigualable para la internacionalización del fútbol español, no pueda seguir adelante. La celebración de un partido oficial fuera de nuestras fronteras habría supuesto un paso decisivo en la expansión global de nuestra competición, reforzando la presencia internacional de los clubes, el posicionamiento de los jugadores y la marca del fútbol español en un mercado estratégico como es Estados Unidos", señalaba en su primer párrafo, poniendo de manifiesto su malestar.

Comunicado de LaLiga lamentando lo ocurrido

Asimismo, desde el organismo que dirige Javier Tebas, aseveran que "el proyecto cumplía plenamente con la reglamentación federativa y no afectaba a la integridad de la competición, tal y como han ratificado las instituciones competentes que velan por su cumplimiento, las cuales se oponían por otras circunstancias", antes de volver a lamentar que no celebrar este encuentro deja a LaLiga en desventaja con otras competiciones en la lucha por crecer en un mercado muy competitivo: "En un contexto de creciente competitividad global, donde ligas como la Premier League o competiciones como la UEFA Champions League continúan aumentando su alcance y capacidad de generar recursos, iniciativas como esta son esenciales para garantizar la sostenibilidad y el crecimiento del fútbol español".

Por último, en el comunicado LaLiga agradece a los clubes su predisposición a hacer realidad un partido que, al menos esta temporada, no se llevará a cabo en Miami y lamenta que "renunciar a este tipo de oportunidades dificulta la generación de nuevos ingresos, limita la capacidad de los clubes para invertir y competir, y reduce la proyección internacional de todo el ecosistema futbolístico nacional".