Pisa tiene una nueva torre, Albiol debuta en liga con MVP incluído

A sus 40 años, Raúl Albiol continúa siendo un defensa a tener en cuenta, y los datos lo respaldan. El central abandonó el Villarreal CF el último verano tras seis temporadas en La Cerámica, donde alzó el primer título europeo del club 'groguet', la Europa League de 2021. El de Vilamarxant terminó su contrato con la entidad castellonense y, tras sus pasos por Valencia CF, Real Madrid y Nápoles, ha vuelto a la Serie A italiana para jugar con el Pisa.

Un debut clave

Debutó en partido oficial con el equipo transalpino en el encuentro de Coppa Italia frente al Torino, sin embargo, en la competición liguera no lo había hecho aún, hasta el pasado fin de semana. El Pisa recibía en su estadio al Hellas Verona en un duelo de necesidad, pues ambos equipos se encuentran en la parte baja de la clasificación. El cuadro pisano acaba de ascender a la primera división y actualmente es colista, pero con la llegada de Albiol al once puede tener una nueva baza que añada solidez defensiva.

En dicho encuentro frente al Hellas Verona, Albiol se estrenó como titular y fue clave para que el Pisa sumara su segunda portería a cero de la temporada. El exjugador del Villarreal acumuló 16 despejes, demostrando sus galones y sus dotes de colocación e inteligencia defensiva. También estuvo bien en las recuperaciones de balón, pues sumó tres de ellas y una intercepción del esférico, llevándose el 'MVP' del encuentro.

Albiol posa con sus nuevos colores. / PISA

La edad es solo un número

Pese a su condición de zaguero, no solo fue importante en fase defensiva, sino que también tuvo criterio con el esférico y fue necesario en la salida de balón. Ningún jugador en el terreno de juego entró en contacto con el cuero más veces que Albiol (110) y completó un 94% de precisión en los pases. Además, sumó un pase clave para su equipo. Con ya 40 años, formó en la zaga junto a Antonio Caracciolo (35 años), demostrando que la edad y la experiencia también es importante en la élite.