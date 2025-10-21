Rodri Hernández, homenajeado en su vuelta a La Cerámica

El Villarreal puede presumir de tener un canterano que ha ganado el Balón de Oro. Es, evidentemente, Rodri Hernández, cuyos últimos años de formación los pasó en el fútbol base del Submarino amarillo, donde llegó en 2013 en edad de juvenil. En 2024, con 28 años, el centrocampista español tocó el cielo con una temporada memorable a nivel de clubes y selección, coronada a final de año en la gala del Balón de Oro alzándose con el preciado galardón por delante de Vinícius Jr.

Este martes regresa por primera vez a La Cerámica como jugador del Manchester City, club en el que milita desde 2019, y aunque no podrá jugar debido a una lesión, la que fue su casa se ha encargado de brindarle todo el cariño que se merece con un bonito homenaje en los aledaños del estadio amarillo.

El jugador ha descubierto una placa colocada en el Passeig Groc de la fachada del estadio en la que aparece una foto suya besando el Balón de Oro de 2024, acompañada de su nombre y su dorsal. Ahora su imagen acompaña a las de otros momentos y personalidades icónicas de la historia del Submarino Amarillo como José Manuel Llaneza, Santi Cazorla, Bruno Soriano, la plantilla que levantó la Europa League, la que logró el primer ascenso a Segunda División y el centenario del actual Estadio de la Cerámica. En el acto han estado presentes miembros de la directiva del Villarreal y por supuesto el presidente Fernando Roig.

El césped en el que debutó como profesional

Después, Rodri ha tenido tiempo para acceder y pisar el césped del estadio en el que debutó como profesional, aunque fuera antes de la gran reforma que se llevó a cabo en La Cerámica. "Ha cambiado... está impoluto", decía Rodri mientras analizaba el feudo groguet.

Será ovacionado antes del partido

Diez minutos antes del inicio del encuentro ante el Manchester City, a las 20.50 horas, la afición grogueta tendrá la oportunidad de brindar una sonora y merecida ovación a una de sus leyendas. Los seguidores amarillos podrán transmitirle su cariño al exfutbolista groguet, formado en la Cantera Grogueta, que creció y brilló en el Submarino antes de lograr sus impresionantes éxitos deportivos de la mano de la Selección Española y el Manchester City.

VILLARREAL (CASTELLÃN), 20/10/2025.- El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, durante la rueda de prensa previa al partido de Liga de Campeones de maÃ±ana martes frente al Villarreal en el Estadio de la CerÃ¡mica. EFE/Andreu Esteban / Andreu Esteban

Baja sensible para Guardiola

Eso sí, tras la ovación, Rodri no podrá vestirse de corto, y es que el centrocampista español no ha superado todavía su lesión y no está en condiciones de disputar minutos. Es una baja muy sensible para Guardiola, ya que se trata del mejor del mundo en su posición, pero el técnico catalán confía en el exvalencianista Nico González, quien está pudiendo aprender esta temporada de Rodri: "Está mejorando mes a mes. Es un gran chico y sus padres deben estar orgullosos de él. Jugar al lado de Rodri es positivo para su crecimiento. Es un jugador al que no le puede la presión, que siempre quiere jugar y que solo necesita tiempo", dijo Guardiola en rueda de prensa.