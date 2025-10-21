Los ‘Monstars’ de Pep son demasiado para un gran Villarreal

Jugar contra el Manchester City es como intentar superar en ‘modo leyenda’ el último nivel de un videojuego, y el Villarreal, por más dedicación y empeño que le ha puesto, no ha sido capaz de obrar el milagro. El Submarino amarillo dio la cara, compitió de tú a tú e incluso mereció un resultado mejor ante un Manchester City en ‘modo automático’ que aniquiló al equipo de Marcelino gracias a una calidad y eficacia en las áreas solo al alcance de los mejores del mundo. Los citizens dominaron y encarrilaron el choque en la primera mitad y los groguets, que reaccionaron en la segunda, echaron en falta puntería para optar a los puntos en los minutos finales.

Acababa de cumplirse el primer minuto del partido y el Manchester City presentó sus credenciales. Los de Pep fueron a la presión alta, atosigaron al Villarreal hasta que falló un pase y en un abrir y cerrar de ojos ya estaban en el área de Luiz Junior. La combinación fue entre Haaland, Savinho y Doku, pero el belga erró cuando lo tenía todo de cara para adelantar a su equipo. Sin tiempo para recomponerse en La Cerámica, el City olió sangre y fue directo a por su presa. Era el minuto tres y Haaland remató desviado un centro lateral de Bernardo Silva. Tuvo suerte el Villarreal porque el cyborg noruego no suele avisar.

Habían sido dos avisos muy claros y el Submarino estaba obligado a reaccionar. No se ha clasificado a Champions para no competir este tipo de partidos. Si opción de quitarle la posesión de balón a unos auténticos virtuosos como son los futbolistas del City, el equipo de Marcelino encontró en las transiciones rápidas una manera de crear peligro. Pepé y Buchanan encendieron los motores, encontraron espacio en más de una ocasión para hacer daño, pero no fue el día más lúcido del conjunto amarillo en los metros finales, ni en toma de decisiones ni mucho menos en ejecución.

A todo esto, el City ni cambió de plan ni redujo la marcha, y tras tanto aviso terminó encontrando lo que buscaba. Y fue mediante un centro lateral, la jugada que más castigó al Submarino a lo largo de todo el partido, como desequilibró el marcador. Savinho, Nico y Rico Lewis a la defensa del Submarino con una interminable combinación de pases por la derecha. Terminaron encontrando el hueco que estaban buscando y el brasileño sacó un centro al área que llevaba el nombre de Erling Braut Haaland.

Con el 0-1 el City se tomó la licencia de relajarse durante unos instantes, y el Villarreal tuvo las suyas. Pepé, en una jugada ya marca de la casa, a punto estuvo de sorprender a Donnarumma con un zurriagazo cruzado desde fuera del área, pero el balón lamió el poste. El Villarreal podía perder, pero no iba a ser sin dejar de intentarlo. Fue creciendo poco a poco el Submarino, que llegó a cambiar las tornas en cuanto a sensación de dominio, pero lo que tienen los grandes equipos es que no necesitan mandar para matar, y cuando peor estaba el City… ‘pam’, mató. Casi mismo guion que en el primer gol. Jugada por banda derecha, Savinho saca el centro lateral y quien remata completamente libre de marca es el más pequeño, Bernardo Silva. 0-2 y todo cuesta arriba.

Poco a destacar a nivel futbolístico en unos últimos minutos de la primera parte en los que la grada de La Cerámica se desesperó pidiendo al colegiado que detuviera el partido por una incidencia médica de un aficionado.

Tras el descanso, cualquier equipo le hubiera perdido la cara al partido, pero ese no iba a ser el caso del Villarreal. El equipo de Marcelino siguió a lo suyo, consciente de la dificultad, pero todavía con el sueño intacto de meterle mano a todo un Manchester City. La segunda parte comenzó con el mismo guion que el final de la primera: el Villarreal de menos a más, cada vez con más presencia, aunque con un Manchester City avisando de lo que podía ocurrir si dejaban demasiados espacios atrás. De hecho la primera clara fue de los ingleses, obra de Savinho, que se guisó su propia acción pero erró el mano a mano contra Luis Junior.

El paso de los minutos le sentaba bien al Villarreal, los cambios de Marcelino le sentaban bien al Villarreal. Moleiro y Oluwaseyi fueron los primeros refrescos y aportaron lo que el técnico asturiano buscaba con ellos. El campo cada vez estaba más inclinado hacia la portería de Donnarumma y el dominio empezó a traducirse en ocasiones. Oluwaseyi cerca estuvo de conectar un remate certero… Pape Gueye sí lo hizo y conectó un zapatazo que exigió una gran reacción del guardameta italiano. Y en la siguiente acción todavía está pensando Pepé, que tuvo un remate muy liberado de cabeza que se le marchó desviado.

Era el momento del Villarreal, La Cerámica lo sabía y se dejó la voz apoyando a los suyos. No tardó en tener otra oportunidad, de nuevo con Pepé como protagonista. Todo nació de un gran centro de Moleiro que fue rechazado hasta la posición del delantero groguet, cuya volea se marchó demasiado desviada.

Corría el crono, al Villarreal se quedaba sin tiempo y empezó a arriesgar más dando a pie a ocasiones más claras a la contra del City, que ahora sí le dio por perdonar. Haaland pudo sentenciar hasta en dos ocasiones, pero se topó con un buen Luiz Junior en ambas. Cerca del descuento, el Villarreal apuró hasta la última gota y a punto estuvo de regalar a La Cerámica un tiempo añadido de infarto, pero Tati se estrelló con la madera con un cabezazo tras un córner. No era el día en ataque…

Ya con el partido en el tiempo añadido, el City manejó el balón como mandan los cánones y aseguró el triunfo y los tres puntos en La Cerámica. El Villarreal suma un nuevo partido sin conocer la victoria en Champions, pero por lo menos lo hace dando la cara y dejando grandes sensaciones ante uno de los mejores equipos del mundo. La afición grogueta se marchó de La Cerámica frustrada con el desenlace, pero orgullosa de un equipo que hizo un buen trabajo.