Villarreal vs Man City: ¿A la tercera va la vencida?

Pocos jugadores, pocas competiciones y pocos partidos tengan más relevancia/interés que jugar la UEFA Champions League, donde la magia, la calidad y la autenticidad de los clubes se unen para acoger encuentros de máximo nivel. Desde los equipos más modestos —con menos presupuesto, pero con mucha ilusión—, hasta los más grandes —adinerados, pero con la exigencia de ganar el trofeo—, se reúnen para dejarse la piel y soñar con hacer el mejor encuentro posible para cumplir con sus intereses. Y el compromiso de esta noche del 21 de octubre a las 21:00 horas, es uno de esos choques interesantes y atractivos para cualquier espectador, pero sobre todo, para los 'groguets', que se topan contra uno de los mejores equipos de Europa: el Manchester City.

Los de Guardiola regresan a La Cerámica catorce años después con la esperanza de asediar y asaltar el muro amarillo, un fortín inexpugnable hasta la fecha. No obstante, en frente tienen a todo un pueblo, a toda una afición, que forman, junto a su equipo, una comunión que quiere seguir creciendo, soñar y mirar a la cara a uno de esos miuras europeos acostumbrados a jugar este tipo de partidos. Marcelino, consciente de la envergadura de su rival, no quiere achantarse: quiere volver a demostrar que este equipo puede ganar a cualquiera, que puede competir de tú a tú contra quien sea, pero sobre todo, dar una imagen luchadora, de entrega absoluta y de rigor. Cierto es que el City —campeón de la Champions en 2023—, no pasa por un buen momento en lo deportivo, aunque, esta temporada, con incorporaciones de muchos quilates (Reijnders o Donnarumma) y la consolidación de estrellas como Haaland (máximo goleador de la Premier con 11 dianas), Foden, Doku o Bernardo Silva, suponen una amenaza directa y temible para cualquier equipo. Pero la esperanza es lo último que se pierde, o eso dicen. Esto, sumado al apoyo incontestable de la afición y al compromiso de los jugadores, son alicientes más que suficientes para dar un golpe sobre la mesa y creer firmemente en las posibilidades de ganar.

La Cerámica, preparada para una nueva noche mágica de Champions / Villarreal CF

Un pasado desfavorable ante los 'citizens'

Las pretensiones del Villarreal (y más en los últimos años) son fortalecer un grupo sólido y compacto, bajo el refuerzo de dos pilares incuestionables en cualquier equipo de Marcelino: trabajo constante y resiliencia vigorosa. Esa idea de juego, basada en ser un equipo altamente competitivo y ganar por encima de todo lo demás, son la clave para alcanzar los ilusionantes objetivos 'groguets' esta temporada. No obstante, en los últimos encuentros, el submarino amarillo ha dejado dudas en el apartado defensivo: falta de contundencia y errores evitables. Y esto... es una situación que quiere aprovechar el Manchester City, que ya sabe lo que es ganar (sobradamente) a los amarillos.

A lo largo de la historia, se han enfrentado en tan solo dos ocasiones, concretamente en la fase de grupos de la máxima competición europea de 2011, con resultados favorables para los 'citizens': dos victorias, cinco goles a favor y uno en contra. El primer triunfo fue el 18 de octubre de 2011 en el Etihad Stadium, con un resultado de 2-1 para los locales, goles de Marchena en propia puerta y del Kun Agüero. En el segundo, la derrota aún fue más abultada para el Villarreal, y encima en el entonces Madrigal. El City, bajo las órdenes de Roberto Mancini, le endosó un 0-3 a los amarillos, una dura derrota que dejaba casi imposible la clasificación en un grupo de la muerte compuesto también por el Bayern de Múnich y el Nápoles. El submarino amarillo se despidió de la edición de la Champions de 2011-2012 como último del grupo, sin ninguna victoria y con cero puntos.

Ahora, se topan con el Manchester City de Guardiola: equipo que ha arrasado en la Premier League en los últimos años (seís títulos), uno de los grandes en primera línea de batalla en Europa (ganador de una ensaladera). Es decir, un conjunto liderado por un gran entrenador, de una calidad individual tremenda y durísimo en el cara a cara. No obstante, el equipo inglés viene de firmar una pasada temporada negativa en cuanto a resultados —tercero en liga y eliminado de la Champions a las primeras de cambio ante el Real Madrid en la fase de clasificación—, y en lo futbolístico —con un equipo agotado en lo físico y mental y sin ideas—. Esta presente campaña parece ser diferente, por lo menos en competición doméstica: ocupan la segunda posición de la Premier, con 16 puntos y 17 goles a favor. En Europa, la situación es distinta, aunque acaba de empezar: se sitúan octavos en la extensa tabla de clasificación, con una victoria por 2-0 ante el Nápoles, y un empate, in extremis, por 2-2 contra el Mónaco. Además del encuentro ante el Villarreal, también se topará contra un viejo conocido español para Guardiola: el Real Madrid.

El Villarreal se ha enfrentado en dos ocasiones (2011) frente al Manchester City en Champions League / UEFA TV

Corregir errores, pulir ideas; seguir soñando

Por su parte, el Villarreal no encadena de su mejor racha de resultados: lleva desde el 27 de septiembre —última victoria por 2-1 ante el Ahtletic— sin ganar. Esto se traduce en una dinámica de tres partidos consecutivos sin lograr una victoria, con dos empates 2-2 ante el Betis y Juventus, y una derrota por 3-1 frente al Real Madrid. No obstante, los de Marcelino, siguen con paso firme en LaLiga: ocupan la tercera posición con 17 puntos, con un balance de cinco victorias, dos empates y dos derrotas. Además, una de las mayores virtudes del submarino amarillo es su enorme caudal ofensivo comandado por atacantes de primer nivel. A nivel nacional, suman 16 goles a favor, que se amplía a 18 con los dos tantos en Champions League. No obstante, uno de los aspectos a mejorar es la línea defensiva, especialmente esos desajustes, errores y falta de contundencia en el área.

Sin duda, la defensa es una de las facetas que admite más trabajo por parte de Marcelino, y donde más hincapié deben hacer para fortalecerse, encadenar porterías a cero y proteger con firmeza ese equilibrio ataque-defensa. Esta necesidad se evidencia con los diez goles encajados en LaLiga y tres en la élite europea. El pasado encuentro ante el Betis fue otro aviso para tratar quirúrgicamente esa labor defensiva y pulir esos desaciertos que están condenando al equipo en este inicio de temporada. En Europa, más de lo mismo. Ante la Juventus el equipo compitió bien, aunque un error insólito de Luiz Júnior complicó las cosas en los primeros instantes del choque. Sin embargo, el Villarreal, en esta progresión ascendente, quiere mejorar con bajo la solidez y concentración necesaria para competir al máximo nivel. Al submarino amarillo, además de su partido esta noche ante el City, le quedarán aún cinco encuentros que definirán la posible clasificación a las siguientes rondas: Pafos (fuera), Dortmund (fuera), Copenhague (casa), Ajax (casa) y Leverkusen (fuera).

Moleiro celebrando su gol ante el Betis / LaLiga

La Cerámica: una fortaleza imbatible

Sin duda, La Cerámica, es ese bastión inexpugnable que, cualquier rival que lo visita, sabe que le espera una dura batalla no solo contra el propio submarino amarillo (ya de por sí fuerte en casa), sino también ante una afición con hambre, con ilusión y con ganas de conseguir grandes cosas este año. Su aliento y su griterio retumban por Villarreal. De hecho, las estadísticas avalan la seguridad y la fortaleza imbatible que es el feudo 'groguet': una racha de 12 partidos invicto (ocho victorias y cuatro empates). Los amarillos no han perdido desde el 15 de marzo de 2025, fecha que terminó con derrota por 1-2 contra los merengues. Por tanto, el equipo liderado por Marcelino quiere extender ese período indomable como locales.

Esta noche del 21 de octubre, ante el todopoderoso City, se abre un abanico de posibilidades, aunque con dos caminos distintos: seguir fuertes en casa y apoyarse junto a su afición para lograr el primer triunfo en Champions; o, por el contrario, sucumbir ante un equipo de clase mundial, que viene con la necesidad de vencer para no descolgarse de la clasificación. Todo por decidir, aunque La Cerámica está preparada para vivir una de esas noches mágicas para guardar en el recuerdo de los anales de la historia del club.