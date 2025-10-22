Brutal 'rajada' de Marcelino por la cancelación del Villarreal-Barça en Miami: "Es una falta de respeto absoluto"
No estaba previsto que el técnico groguet contestara sobre el tema tras el partido ante el City, pero no pudo morderse la lengua cuando fue preguntado
En pleno partido entre Villarreal y Manchester City en La Cerámica, LaLiga, a través de su cuenta corporativa de X (antes Twitter), anunciadaba de manera oficial la cancelación del partido entre el Submarino amarillo y el FC Barcelona, que parecía ya un hecho después de que en las últimas semanas la UEFA hubiera dado su visto bueno.
En la rueda de prensa posterior al partido en La Cerámica correspondiente a la tercera jornada de Champions, y aunque el jefe de prensa del Villarreal indicó que Marcelino únicamente iba a contestar preguntas sobre el partido ante el City, el técnico groguet fue preguntado por esa cancelación y no se mordió la lengua con su respuesta: "Me parece una falta de respeto absoluta hacer un comunicado en el descanso de un partido. El hacer un comunicado en el descanso de un partido... de algo que estaba previsto que se hiciera. Es una falta de respeto a los clubes y a los aficionados". "Me enteré al final del partido".
El motivo de la cancelación
El motivo no es otro que el paso atrás del promotor del encuentro, Relevent, que debido a "la incertidumbre generada en España" prefiere desmarcarse de la celebración de un encuentro que ya se daba por hecho y por el que el Submarino amarillo ya había ofrecido a sus abonados formas de compensación por el partido 'de pase' que perdían.
En la última jornada la iniciativa de los equipos de demorar el inicio de los partidos unos segundos ha tenido un impacto y un alcance muy grande en todo el mundo del fútbol, rechqazando la idea de que un encuentro de LaLiga se jugase en suelo extranjero en lugar del estadio del equipo correspondiente.
Ante este movimiento, que se suma al rechazo de algunas asociaciones de aficionados, Relevent ha decidido no ejercer como promotor del encuentro, comunicándoselo a LaLiga justamente el día en el que debía iniciar la preventa de entradas para el choque que debía disputarse en el Hard Rock Stadium de Miami.
