Roig Negueroles: "El Real Madrid está en contra de todo"

Tras la cancelación del partido entre el Villarreal y el FC Barcelona en Miami el día de ayer, Fernando Roig Negueroles ha criticado la forma en que se ha gestionado la cancelación del partido.

En 'Radio Marca' ha cargado contra el Real Madrid. "Parece que va contra todos", ha asegurado. "A nivel europeo va perdiendo cada vez más peso porque ya nadie cree su discurso. En España, la prensa aún le hace mucho caso a lo que dicen, pero están en contra todo".

"Al parecer había que sacar las entradas a la venta y no se podían sacar, había mucha presión, pero las cosas se pueden retrasar y no pasa nada. No podemos ser los que paguemos el pato de una gestión mal hecha", ha declarado Negueroles este miércoles en declaraciones a los medios durante la reinauguración del campo municipal de Alfafar.

Gestión de la cancelación

Roig Negueroles rechaza la idea de maldad de La Liga aunque sí que critica la forma en que se les comunicó la decisión: "No creo que haya sido una utilización a mala fe, pero desde luego que nosotros nos hemos desgastado mucho para luego no obtener nada y ser protagonistas de una cosa que era muy bonita para nosotros y que se ha convertido en algo feo". "Nos han intentado dar más explicaciones, que las cosas no son tan fáciles. Pero desde luego haber esperado una hora más no hubiera pasado absolutamente nada".

"Nosotros sí que habíamos hecho mucha explicación didáctica porque lo único que nos preocupaba eran nuestros aficionados y abonados y el resto de actores tenía que haber sido tratado a través de LaLiga, ser más transparentes o ser más claro y explicarlo mejor para que todo el mundo estuviera de acuerdo", completo el consejero delegado del Villarreal.

A pesar de la cancelación del partido, desde el club siguen considerando la idea como buena: "Nunca hemos negado que es positivo para el Villarreal o para cualquier equipo de la liga. Creemos que podemos crecer comercialmente en Estados Unidos y si va otro partido también es bueno para la liga".

También ha defendido las intenciones de Tebas: "Yo estoy muy cabreado y muy enfadado por cómo se han hecho las cosas, pero creo que él intenta hacer lo mejor para la Liga española".

Adulteración de la competición

¿Y cuando jugamos un partido de Champions y ponemos a jugadores menos importantes? Lo de la adulteración me da risa", ha respondido en tono irónico al ser preguntado por la adulteración de la competición.