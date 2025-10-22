Fallece aficionado del Manchester City en la previa del Villarreal

El Manchester City ha recibido una trágica noticia tras su victoria de ayer en Champions League. El club ha comunicado a través de sus redes sociales el fallecimiento de un aficionado. Murió en España antes del partido del Club contra el Villarreal. Desde el club envían sus condolencias a su familia, amigos y compañeros.

Comunicado del club

"Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de Guy Bradshaw, un aficionado del City que murió trágicamente en España antes del partido del Club contra el Villarreal anoche. Todos en el Club envían sus condolencias a su familia, amigos y compañeros fanáticos durante este momento difícil. Una vez azul, siempre azul"