Marcelino: "El Valencia juega muy similar a nosotros"

Este sábado es día de derbi entre Valencia CF y Villarreal CF y hoy ha sido turno para las ruedas de prensa previas, tanto de Carlos Corberán como de Marcelino García Toral. El técnico del Submarino amarillo no solo ha respondido sobre la situación de su equipo y el regreso a LaLiga tras el partido de Champions frente al City, sino que ha hecho un exhaustivo análisis sobre el conjunto de Mestalla.

Sobre el Valencia a nivel futbolísitco, Marcelino sorprendió afirmando que "juega muy similar a nosotros (al Villarreal)". "Igual conozco mejor el estadio que el Valencia actual por la vorágine de estar centrados en nuestro equipo entre tantos partidos y en los rivales inmediatos. Hemos analizado, desde que acabamos con el City, con detalle al Valencia, y juega muy similar a nosotros, en lo que respecta a estructuras defensivas y ofensivas".

Marcelino, nexo de unión entre ambos clubes que se enfrentan este sábado / SD

Sobre esos aspectos en común que comparten ambos equipos, el entrenador asturiano profundizó: "Tiene similitud con nosotros, intenta iniciar con juego combinativo, presiona con bloques medios, juega y se posiciona con tres más dos por delante del balón". Además, Marcelino explicó que el Valencia cuenta con futbolistas que "son veloces, profundos, juegan con contragolpes, defienden bien".

"Cuando lo analizas, el Valencia se ve un equipo identificable, con automatismos evidentes. Hay un trabajo detrás, me merece mucho respeto este Valencia, y creo que tiene buenos futbolistas en lo individual", añadió sobre el que fue su equipo.

Marcelino destacó los aspectos positivos del Valencia esta temporada porque entiende que es lo que se puede encontrar este sábado en Mestalla: "Inicia muy bien los partidos, ha logrado dos victorias en casa ante rivales siempre complicados como son el Athletic y el Getafe".

Los jugadores del Villarreal celebrando uno de los goles ante el Betis / LaLiga

Diferencias de plantilla entre ambos clubes

Preguntado por las diferencias entre ambas plantillas, Marcelino expresó que "jugamos contra un Valencia con buenos futbolistas, tampoco tiene algo a lo que está acostumbrado, estar arriba en la clasificación y jugar en Europa, pero es un equipo con nivel: atrás son solidos, cuentan con buenos jugadores en mediocampo... Parecía que Guerra saldría y se ha quedado, también han fichado. Arriba tiene futbolistas veloces, agresivos, finalizadores".

Por último, quiso elogiar el trabajo de Carlos Corberán, quien no atraviesa su mejor momento: "Para mí, el Valencia cuenta con una buena estructura e identidad como equipo, que le ha dado su entrenador, que la temporada pasada modificó una situación complicada. Es verdad que este año el inicio no ha sido el esperado, pero no dudo de que nos lo pondrá difícil. Es un equipo bien armado y con futbolistas desequilibrantes".