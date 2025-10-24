Rueda de prensa de Marcelino: Derbi, momento de su equipo, comparación con el Valencia...

Marcelino García Toral ha tomado la palabra este viernes en la rueda de prensa previa al partido contra el Valencia en Mestalla. El asturiano se ha pronunciado acerca del momento de su equipo, la importancia del derbi y sobre su exclub, el Valencia CF.

De la Liga a la Champions

"Hay que diferenciar competiciones, ahora a centrarnos en la Liga, la Champions nos queda lejísimos".

Situación de su equipo antes del derbi

"Afrontamos un partido atractivo, queremos volver a la victoria. Va a ser muy complicado y en un campo que no se nos da especialmente bien en las últimas temporadas. La ilusión es ganar, debemos salir fortalecidos de jugar contra un grandísimo equipo, como el City, y demostrar que sabemos hacer muchas cosas bien, queremos generar optimismo y ambición, pero con respeto a un buen equipo que nos pondrá las cosas muy difíciles".

Mikautadze durante el partido ante el City / EFE

Marcelino tiene a todos los jugadores disponibles

"El entrenador quiere tener a todos disponibles, algo que es, francamente, complicado en el fútbol actual. Si tenemos a todos, hay mayor competitividad y eso genera rendimiento siempre. La competición nos exige máximo nivel cada 3-4 días, con todos disponibles es mucho mejor, unos vienen con más o menos cansancio físico y menta, así es la competición. Además, estamos en una situación que todos queremos, jugar la Champions y estar en los puestos altos de la tabla".

¿Qué Valencia espera?

"Igual conozco mejor el estadio que el Valencia actual por la vorágine de estar centrados en nuestro equipo entre tantos partidos y en los rivales inmediatos. Hemos analizado, desde que acabamos con el City, con detalle al Valencia, y juega muy similar a nosotros, en lo que respecta a estructuras defensivas y ofensivas. Inicia muy bien los partidos, ha logrado dos victorias en casa ante rivales siempre complicados como son el Athletic y el Getafe".

El derbi

"Es un derbi, y siempre hay un componente emocional de dificultad añadida en los derbis. Intentaremos jugar bien, contrarrestar a un equipo que juega bien en lo vertical, que inicia bien. Debemos tener atención, ya que estamos con dificultades en esos momentos de arranque. El Valencia nos exigirá 90 minutos a nuestro máximo nivel, no hay ninguna duda".

José Copete, en un entrenamiento del Valencia en la Ciutat Esportiva / VCF Media

Diferencias de plantilla entre ambos clubes

"Es complicado porque jugamos contra un Valencia con buenos futbolistas, tampoco tiene algo a lo que está acostumbrado, estar arriba en la clasificación y jugar en Europa, pero es un equipo con nivel: atrás son sólidos, cuentan con buenos jugadores en mediocampo... Parecía que Guerra saldría y se ha quedado, también han fichado. Arriba tiene futbolistas veloces, agresivos, finalizadores. Para mí, el Valencia cuenta con una buena estructura e identidad como equipo, que le ha dado su entrenador, que la temporada pasada modificó una situación complicada. Es verdad que este año el inicio no ha sido el esperado, pero no dudo de que nos lo pondrá difícil. Es un equipo bien armado y con futbolistas desequilibrantes".

El Valencia se ha hecho más complicado cuando su perfil ha sido más bajo estos últimos años

"No sabría decirte... Los dos partidos de estos últimos años, en el primer nos pasaron por encima, 3-1, fueron muy superiores, y el de la pasada temporada estuvo igualado. Nosotros jugamos la última media hora con diez, justo cuando con once parecía de nuestro lado. La realidad dice que el Villarreal no gana en València desee que yo estuve en el otro banquillo... y, hoy en día, diría que no vale la pena acordarse, o... ¡sí! porque estoy aquí... Es el fútbol, cuando más sucede una cosa en una dirección, más cerca está de darse la vuelta. Lo que sé es que nos van a exigir el máximo, nosotros estamos bien y estamos capacitados para ganar en Mestalla desde el respeto y la humildad".

Valencia actual

"Tiene similitud con nosotros, intenta iniciar con juego combinativo, presiona con bloques medios, juega y se posiciona con tres más dos por delante del balón, son veloces, profundos, juegan con contragolpes, defienden bien. Cuando lo analizas, el Valencia se ve un equipo identificable, con automatismos evidentes. Hay un trabajo detrás, me merece mucho respeto este Valencia, y creo que tiene buenos futbolistas en lo individual"

Balance del primer cuarto de Liga

"Si somos capaces de ganar y estar entre los cuatro primeros le doy muchísima importancia. El calendario fue complicado, exigente, y ahora Mestalla... Estamos recordando que es un estadio que no se la da bien nada al Villarreal. Además, estamos compitiendo en Champions, que lo hace más duro. Tenía la impaciencia y expectativa de ver la adaptación a convivir con las dos competiciones, sin dejar de ser solventes en la Liga, sobre todo en este inicio, y estoy muy orgulloso y satisfecho de los jugadores. La que han mostrado es la dinámica en la que debemos seguir. Su respuesta ha sido francamente buena. Nos hemos marcado una trayectoria para responder bien en cada partido sabiendo que la Liga es determinante. Nos sentimos contentos, ojalá ganemos y conservemos el tercer puesto, significaría que en este primer cuarto hemos sido muy buen equipo".

20 de 30 puntos en un arranque jugando contra los primeros

"Paso a paso, porque todo se puede cambiar. Si no digo mal, la pasada temporada íbamos bien y en diciembre tuvimos una mala racha, lesiones y sacamos 2 de 18 puntos. Debemos ir poco a poco. Contra el Betis se escapó un partido por la cuestión del resultado, pero competimos bien. Luego, hubo un primer tiempo mejorable ante el Manchester City, y en la segunda mitad respondimos, mejoramos. Todo este tipo de situaciones, en una trayectoria más larga, nos hace ver que estaos en la dinámica buena, con argumentos para competir y ganar a cualquiera".

Los jugadores del Villarreal celebrando uno de los goles ante el Betis / LaLiga

Opciones para el once en Mestalla

"Hay 2-3 dudas por algunas molestias en futbolistas. Hay que valorar si son más o menos importantes para no arriesgar. En principio, no estamos con bajas. Haré una valoración final, y decidiré".