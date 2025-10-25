Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gerard Moreno explica el dudoso penalti

Gerard Moreno celebró sus 300 partidos con el Villarreal siendo MVP de encuentro tras provocar y anotar el polémico penalti que abrió el marcador

Gerard Moreno, celebrando un gol en Mestalla

Gerard Moreno, celebrando un gol en Mestalla / E. Ripoll

Hugo Ferrer

El delantero del Villarreal Gerard Moreno aseguró que es un orgullo haber podido cumplir 300 partidos con el equipo y más de la manera que ha sido, con una victoria en Mestalla y marcando un gol.

"Es un orgullo hacer 300 partidos con el Villarreal y más de la manera que ha sido, en un campo difícil, pero también estoy muy contento de que volvamos a la victoria", señaló en declaraciones a Movistar.

"Sabíamos que al final teníamos que tener paciencia, el penalti nos abrió el marcador y luego los espacios y en la segunda parte, con el 0-2, pudimos incluso aumentar más el marcador de haber tomado buenas sensaciones. El equipo ha hecho un buen trabajo y es muy merecida esta victoria", recalcó.

Gerard Moreno, tirando un penalti a Julen Agirrezabala

Gerard Moreno, tirando un penalti a Julen Agirrezabala / E. Ripoll

Sobre el dudoso penalti

Sobre el polémico penalti que el árbitro señaló tras ser avisado por el VAR, Gerard comentó la jugada en la que fue protagonista y explicó que inicialmente "el arbitro tenía una percepción distinta a la mía, yo he notado el contacto y luego en el VAR han visto ese contacto. Me ha tocado, no sé si lo suficiente para ser penalti pero al final han decretado que sí ha sido".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents