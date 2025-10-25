Gerard Moreno explica el dudoso penalti

El delantero del Villarreal Gerard Moreno aseguró que es un orgullo haber podido cumplir 300 partidos con el equipo y más de la manera que ha sido, con una victoria en Mestalla y marcando un gol.

"Es un orgullo hacer 300 partidos con el Villarreal y más de la manera que ha sido, en un campo difícil, pero también estoy muy contento de que volvamos a la victoria", señaló en declaraciones a Movistar.

"Sabíamos que al final teníamos que tener paciencia, el penalti nos abrió el marcador y luego los espacios y en la segunda parte, con el 0-2, pudimos incluso aumentar más el marcador de haber tomado buenas sensaciones. El equipo ha hecho un buen trabajo y es muy merecida esta victoria", recalcó.

Gerard Moreno, tirando un penalti a Julen Agirrezabala / E. Ripoll

Sobre el dudoso penalti

Sobre el polémico penalti que el árbitro señaló tras ser avisado por el VAR, Gerard comentó la jugada en la que fue protagonista y explicó que inicialmente "el arbitro tenía una percepción distinta a la mía, yo he notado el contacto y luego en el VAR han visto ese contacto. Me ha tocado, no sé si lo suficiente para ser penalti pero al final han decretado que sí ha sido".