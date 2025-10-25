Las notas del Villarreal tras su victoria frente al Valencia CF

El Villarreal se impuso al Valencia con solvencia y en un partido donde se vio claramente la diferencia entre ambas entidades. Los de Marcelino García Toral, sin grandes esfuerzos, superaron con claridad a un conjunto de Carlos Corberán impreciso y desubicado. Más allá de algún chispazo local, el equipo amarillo dominó desde el primer minuto hasta el último y nunca transmitió debilidad. La victoria apenas peligró. Gran ejercicio de un Submarino Amarillo que no deja de cotizar al alza.

LUIZ JUNIOR (6)

Seguro: El guardameta brasileño no tuvo apenas trabajo. Transmitió calma bajo palos y solventó, con enormes paradas, los dos acercamientos más peligrosos del Valencia.

SANTIAGO MOURIÑO (7)

Regreso: El defensor volvió al verde tras su polémica expulsión en el Bernabéu. Contundente a la hora de frenar a Danjuma y seguro en la toma de decisiones.

JUAN FOYTH (7)

Líder: Tras prácticamente un mes lesionado, el argentino salió como titular y reflejó la misma contundencia defensiva que siempre. La inactividad no alteró su fiabilidad.

RENATO VEIGA (7)

Fiable: Afianzado en el perfil izquierdo, el exjugador del Chelsea despejó el peligro de su alrededor sin complicaciones y cerró la banda zurda ante las subidas de Cardona.

SERGI CARDONA (7)

Correcaminos: Rápido en salida de balón, el '23' se postuló como un arma ofensiva y mostró fiabilidad en defensa. Corrió el carril de Mestalla sin descanso.

NICOLÁS PEPE (6)

Enérgico: El extremo, sobre todo al contragolpe, fue un activo para el Submarino, aunque, a la hora de tomar decisiones, sobre todo en tres cuartos, estuvo un tanto indeciso.

SANTI COMESAÑA (8)

Todoterreno: Su polivalencia es un seguro de vida para el Villarreal. Su presencia física le permite defender con soltura y llegar en segunda línea con frecuencia. Así llegó su gol, cazando un mal despeje de Arrigezabala y poniendo el 0-2.

PAPE GUEYE (7)

Ubicuo: Omnipresente en el centro del campo. Cuando la defensa amarilla despejaba un balón, el francés era el primero en interceptar y rebañar la posesión. Un 'pulpo' para el Villarreal.

ALBERTO MOLEIRO (6)

Progresivo: Su velocidad, desborde y duende con el balón en sus pies desaparecieron del campo de Mestalla, aunque fue de menos a más según avanzaron los minutos.

GERARD MORENO (8)

Diferencial: Mientras el capitán esté físicamente en condiciones, su presencia en el once es indiscutible. Ante el Valencia, en su duelo 300 con el Villarreal, cuajó un auténtico partidazo: penalti provocado, gol desde los once metros y cambios de orientación capaces de romper líneas defensivas.

GEORGES MIKAUTADZE (8)

Exquisito: El georgiano no marcó en el derbi, pero su actuación tuvo picos de excelencia. Desequilibró por banda, supuso un dolor de cabeza para la defensa rival y su movilidad fue endulzada con regates que encandilaron al público amarillo. De sus botas surgió el disparo que, tras parada de Julen, acaba en gol de Comesaña.