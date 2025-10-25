Rafa Marín se apunta al derbi

Llegan buenas noticias desde la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza: Rafa Marín está de vuelta y apunta al derbi. Tanto Villarreal como su afición, preocupados por el estado físico del defensa tras perderse el encuentro ante el Manchester City, respiran aliviados con la vuelta de su líder, de su capitán en la zaga defensiva. El central de 23 años está recuperado y preparado para volver al once titular en el gran derbi de esta noche del 25 de octubre contra el Valencia en Mestalla. Su regreso es fundamental para los de Marcelino. Desde su llegada, se ha consolidado como el referente en la zaga con un gran rendimiento: experiencia, fortaleza física y contundencia, uno de esos centrales vigorosos, de los que no hacen prisioneros.

Además, su figura ha encajado a la perfección en la idea de juego del técnico asturiano, tanto a nivel defensivo como con sus capacidades con balón: buena salida, sentido táctico y seguridad atrás. Sin duda, un fichaje superlativo del Villarreal, ya que le da un plus de calidad a la defensa, pero sobre todo, su presencia en el equipo fortalece dos aspectos clave: liderazgo y firmeza. De hecho, ya es uno de los pilares de la plantilla, un actor principal y protagonista que refuerza esa solidez y cohesión a una defensa que ha expuesto ciertas debilidades aún por corregir. Por ello, el submarino amarillo —con 10 goles encajados— se encuentra en ese proceso de mejora en la resistencia y robustez de su defensa.

Rafa Marín defendiendo una acción ante el Girona / LaLiga

Un regreso imprescindible ante el Valencia

Por su parte, Rafa Marín sufrió unas molestias en los días anteriores al encuentro de Champions contra el Manchester City, concretamente una torcedura leve de tobillo. Esta dolencia le apartó del resto de sus compañeros durante unos días, ejercitándose al margen. Aunque finalmente entró en la convocatoria y llegó a ser una opción desde el banquillo ante el conjunto 'citizen', el zaguero no disputó ningún minuto y descansó de cara a los próximos compromisos. Marcelino, lejos de forzar al jugador y más, en un partido prácticamente resuelto, salió con Foyth de central junto a Renato Veiga. Su ausencia siempre se nota, una baja sensible, y más en partidos ante rivales de mayor calado, donde saca relucir su calidad defensiva, con acciones de nivel.

El central andaluz ha completado en los últimos días varias sesiones de entrenamientos individuales junto a los fisioterapeutas. Su rápida recuperación y buenas sensaciones físicas le han permitido participar en la última sesión del viernes junto al resto de sus compañeros de cara a la preparación del partido contra el conjunto valencianista. Su presencia tanto en la convocatoria como en el equipo está confirmada, pero faltará saber si será de la partida o no frente a los de Corberán. Cierto es que, es una opción real que, salvo dudas de última hora, estaría de vuelta en el once titular en esa pareja de centrales junto al portugués. Por tanto, la defensa titular, —favorita de Marcelino— en Mestalla sería Sergi Cardona (lateral izquierdo), Rafa Marín y Renato Veiga (centrales) y Santiago Mouriño (lateral derecho). Esta ha sido la línea defensiva recurrente y principal en los nueve primeros encuentros de Liga. Y todo apunta a que esta noche se repetirá la misma fórmula, con el ex del Nápoles vuelta, y con esa etiqueta de imprescindible.

Rafa Marín pugnando por un balón con Mbappe en el Bernabeu / Rafa Marín (X)

Un indiscutible para Marcelino

Desde su llegada a La Cerámica, el central de 23 años y 1,91 metros de altura se ha ganado a base de esfuerzo, trabajo y carácter su presencia indiscutible en el once titular del Villarreal. Los números no engañan, y reflejan ese gran estado de forma del español: es el jugador con más minutos de la plantilla, con 720; y ha sido titular en nueve ocasiones de doce posibles (ocho Liga y uno Champions) tras perderse tres de ellos por lesión. Además, ha mostrado un gran rendimiento: actuaciones reseñables y acciones defensivas de mérito.

También ha exhibido un despliegue físico considerable, siendo un central fuerte tanto en los duelos aéreos como terrestres. En cuanto a sus estadísticas más destacadas ha firmado un gol, tiene un 91,3 % de precisión de pase en los 425 que ha dado (el que más del equipo), y ha completado 17 entradas, 44 despejes (el que más), 6 intercepciones y 27 recuperaciones. Unas cifras defensivas que evidencian lo que es: un defensa aguerrido, potente y seguro. Ahora, los aficionados 'groguets' anhelan que su baluarte regrese al once titular frente al Valencia, y vuelva a liderar a los suyos hacia la victoria. Esta noche, todas las dudas sobre su estado físico quedarán despejadas, aunque las recientes noticias positivas dejan entrever que el sevillano estará de vuelta con su equipo.