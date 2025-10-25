El Villarreal cambia el amarillo por el beige en apoyo al homenaje del Valencia

El Villarreal CF demuestra una vez más su compromiso con la Comunitat Valenciana y con los valores de unidad y respeto compartidos entre los clubes de la región. Con motivo del homenaje que el Valencia CF organizará en Mestalla en recuerdo de las víctimas de la DANA, el equipo de Marcelino dejará a un lado su tradicional amarillo para vestir su segunda equipación, de color beige y granate.

El gesto permite que el Valencia CF juegue con su tercera equipación, inspirada en la Senyera, símbolo de identidad y orgullo valenciano, en una noche de recuerdo y solidaridad que trascendió lo deportivo.

Un gesto que une más allá del campo

“Junts per a reafirmar el compromís amb la nostra Comunitat i la nostra gent”, publicó el Villarreal CF en sus redes sociales, acompañando el mensaje con una imagen de la zamarra lista para el derbi. El mensaje, sencillo pero lleno de significado, ha sido aplaudido por ambas aficiones como muestra del respeto mutuo entre clubes y del espíritu solidario que caracteriza al fútbol valenciano.

El cambio de equipación simboliza mucho más que una cortesía deportiva: supone un gesto de empatía y unión en una jornada dedicada a recordar la fortaleza de un pueblo que, ante la adversidad, se mantuvo y se mantiene unido. Con su iniciativa, el Villarreal reafirma que la rivalidad queda siempre en segundo plano cuando se trata de apoyar a la Comunitat y a su gente.