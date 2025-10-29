Villarreal CF
El reto del Villarreal CF: no descuidar ninguna de las tres competiciones
Los de Marcelino quieren completar una campaña histórica: regularidad de resultados, rendimiento creciente y un equipo altamente competitivo. Pero sobre todo, plasmar esa superioridad (capacidad goleadora y efectividad) tanto en LaLiga —inicio arrolador: tercero con 20 puntos— como en Champions League y Copa del Rey
El encuentro copero de esta noche del 29 de octubre se vislumbra capital para romper con esos precedentes malignos en este torneo y de dar un golpe encima de la mesa con la mirada puesta en Sevilla
València
