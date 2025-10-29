Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El reto del Villarreal CF: no descuidar ninguna de las tres competiciones

Los de Marcelino quieren completar una campaña histórica: regularidad de resultados, rendimiento creciente y un equipo altamente competitivo. Pero sobre todo, plasmar esa superioridad (capacidad goleadora y efectividad) tanto en LaLiga inicio arrolador: tercero con 20 puntoscomo en Champions League y Copa del Rey

El encuentro copero de esta noche del 29 de octubre se vislumbra capital para romper con esos precedentes malignos en este torneo y de dar un golpe encima de la mesa con la mirada puesta en Sevilla

Los jugadores del Villarreal CF celebrando el primer gol de Gerard Moreno ante el Valencia

Los jugadores del Villarreal CF celebrando el primer gol de Gerard Moreno ante el Valencia / LaLiga

