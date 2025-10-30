El Villarreal afronta un duro mes de noviembre con seis partidos, cuatro a domicilio

El Villarreal afrontará un exigente mes de noviembre en el que, pese al parón de selecciones, disputará seis encuentros entre LaLiga y la Liga de Campeones, de los que cuatro de ellos serán como visitante. El próximo mes se presenta clave para que el conjunto castellonense consolide su posición en los puestos de cabeza de LaLiga y, además, recupere el terreno perdido en Europa, donde aún no conoce la victoria tras tres jornadas.

El equipo dirigido por Marcelino García Toral, tercero en la clasificación española, abrirá noviembre recibiendo al Rayo Vallecano en el estadio de La Cerámica el próximo sábado (14:00 horas). El 5 de noviembre, el Villarreal regresará a la competición europea para enfrentarse al Pafos FC chipriota, uno de los rivales más asequibles del grupo, con el objetivo de lograr su primer triunfo en el torneo. Apenas tres días después, el 8 de noviembre, el conjunto amarillo visitará al Espanyol, una de las revelaciones del inicio de temporada.

Tras el parón por los compromisos internacionales, el Villarreal retomará la Liga el 22 de noviembre, en casa, ante un Real Mallorca necesitado de puntos. El 25 de noviembre, el conjunto castellonense afrontará su compromiso más exigente del mes: la visita al Borussia Dortmund en el mítico Signal Iduna Park, uno de los escenarios más imponentes del fútbol europeo.

Calendario complicado

El calendario se cerrará, aún con fecha por confirmar, con otra salida complicada, esta vez a San Sebastián para medirse a la Real Sociedad. Pese a su irregular inicio de curso, el equipo donostiarra sigue siendo un rival de máxima exigencia, especialmente en su estadio.

Los seis compromisos de noviembre no serán decisivos para el devenir de la temporada, pero sí marcarán las opciones del Villarreal en los dos frentes en los que compite.