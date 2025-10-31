Marcelino ha ganado en cuatro visitas del Rayo a La Cerámica y empató en la otra
El técnico asturiano, que vive su segunda etapa en el banquillo castellonense, firmó sendas goleadas en su primera etapa
EFE
El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, ha conducido al Villarreal a cuatro victorias y un empate en las cinco visitas en Primera del Rayo Vallecano a La Cerámica, estadio que vuelve a visitar este sábado en LaLiga.
El técnico asturiano, que vive su segunda etapa en el banquillo castellonense, firmó sendas goleadas en su primera etapa. El Villarreal se impuso por 4-0 en la temporada 2013-2014 y por 4-2 en la 2014-2015. Más ajustado fue su tercer triunfo consecutivo que consiguió por la mínima (2-1) en la campaña 2015-2016, la última del primer trienio de Marcelino.
Casi una década después se volvieron a enfrentar en la temporada 2023-2024, y de nuevo se impuso con solvencia por 3-0 mientras que el curso pasado rompió su racha de triunfos al firmar tablas (1-1) con goles de Álvaro García y Ayoze Pérez.
En cambio, su balance contra el Rayo como local en otros banquillos está más igualado ya que si al frente del Valencia venció por 3-0 en 2018, con el Athletic sucumbió en San Mamés por 1-2 en 2021.
