Marcelino ha ganado en cuatro visitas del Rayo a La Cerámica y empató en la otra

El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, ha conducido al Villarreal a cuatro victorias y un empate en las cinco visitas en Primera del Rayo Vallecano a La Cerámica, estadio que vuelve a visitar este sábado en LaLiga.

El técnico asturiano, que vive su segunda etapa en el banquillo castellonense, firmó sendas goleadas en su primera etapa. El Villarreal se impuso por 4-0 en la temporada 2013-2014 y por 4-2 en la 2014-2015. Más ajustado fue su tercer triunfo consecutivo que consiguió por la mínima (2-1) en la campaña 2015-2016, la última del primer trienio de Marcelino.

Casi una década después se volvieron a enfrentar en la temporada 2023-2024, y de nuevo se impuso con solvencia por 3-0 mientras que el curso pasado rompió su racha de triunfos al firmar tablas (1-1) con goles de Álvaro García y Ayoze Pérez.

Marcelino dando instrucciones a su equipo ante el Betis / LaLiga

En cambio, su balance contra el Rayo como local en otros banquillos está más igualado ya que si al frente del Valencia venció por 3-0 en 2018, con el Athletic sucumbió en San Mamés por 1-2 en 2021.