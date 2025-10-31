Previa: El Villarreal CF busca mantenerse en puestos Champions ante el Rayo

El submarino amarillo recibe al Rayo Vallecano tras una plácida victoria inter semanal ante el Ciudad de Lucena. Los de Marcelino consiguieron volver a la senda de la victoria el pasado sábado Mestalla, después de cuatro encuentros en los que habían acabado con dos empates y dos derrotas, aunque contra rivales de gran nivel. El encuentro tendrá lugar el sábado 1 de noviembre a las 14:00 en el Estadio de la Cerámica.

Gran inicio

Ambos equipos han logrado un buen inicio liguero, el Villarreal CF se encuentra tercero en zona de Champions League, mientras que los Franjirrojos se encuentran séptimos cerrando las plazas europeas. El Rayo Vallecano está logrando compaginar, en los primeros meses de temporada, las tres competiciones que juega: liga, Copa del Rey y Conference League. Los groguets sí que están sufriendo más en su competición europea, la Champions League. El conjunto de Marcelino ha tenido uno de los inicios más complicados de la Liga de Campeones enfrentándose al Tottenham, Juventus y Manchester City. Solo ha logrado un punto de nueve posibles.

Historial de los equipos

El Villarreal CF cuenta con una ventaja considerable en los últimos encuentros ante el Rayo Vallecano. El submarino amarillo ha logrado vencer en ocho de los últimos diez partidos. Aunque los precedentes no son determinantes para el resultado final, si añade una presión extra sobre los de Íñigo Pérez.

Ilias Akhomach pelea un balón con Josep Chavarría en el Villarreal-Rayo / EFE

Los groguets afrontan el partido con el objetivo de posicionarse de forma definitiva como uno de los máximos favoritos a finalizar en el Top-4 y acumular buenas sensaciones de cara al partido del siguiente miércoles ante el Pafos. El Rayo Vallecano conoce lo que es puntuar fuera de casa y viaja a La Cerámica en busca de la victoria. Íñigo Pérez: "No firmo el empate en absoluto".

Alineaciones probables

Villarreal CF: Luiz Junior, Mouriño, Pedraza, Veiga, Foyth, Comesaña, Gueye, Pépé, Moleiro, Gerard, Mikautadze

Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Chavarría, Mendy, Lejuene, Unai López, Pedro Díaz, Pathé Ciss, Álvaro García, De Frutos, Alemao