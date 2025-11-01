El Villarreal asusta al Rayo con un nivel Champions

El Villarreal y el Rayo. Dos equipos que, con sus distancias, están rindiendo a un nivel sobresaliente en la competición liguera. La Cerámica recibía un encuentro prometedor, sin embargo las estadísticas de encuentros pasados se impusieron. Los de Vallecas únicamente han salido dos veces con victoria del estadio groguet en los últimos 25 años, la más reciente se dió en la 22/23 con un solitario gol de Sergio Camello. En este caso la escasez goleadora no vendría por parte del Villarreal CF, que firmó una goleada de ensueño.

Los primeros minutos fueron un auténtico correcalles. Sin embargo, las acometidas del conjunto amarillo se impusieron. Eso sí, Gerard Moreno tuvo que sacar la ‘varita’ a pasear. El catalán esta cogiendo rodaje con el submarino y eso se nota: recorte magistral y derechazo al palo largo para abrir la lata en casa. Uno de esos jugadores por los que vale la pena pagar tu entrada.

La primera parte aun con la magia del capitán groguet se quedó insípida pero los de Marcelino tenían ganas de fiesta. El gol de su ‘estandarte’ y capitán, Gerard Moreno impulsó al Submarino que ya por el 50’ dominaba el partido notablemente. Y tanto que dominaban, 9 minutos le sobraron a los locales para firmar la goleada ante un aturdido Rayo Vallecano. Primero sería Alberto Moleiro con un auténtico golazo desde fuera del área que reafirmaba la calidad del canario que ya vimos en Las Palmas.

Con un 2-0 y aún esperanzas por el camino la ley del ex venía para sentenciarlo todo. Santi Comesaña, se encontraba un balón en el área pequeña y el gallego no fallaría. Ya con el 3-0 y la goleada apuntada en el marcador el exjugador rayista levantaba las manos en señal de perdón a la que un día fue su afición.

Esto no se quedaría aquí, el Submarino amarillo ya reinaba a su antojo. Una desordenada defensa rayista le dejó libertad a Ayoze Perez, grave error. Sería el segundo canario del partido el que pondría el 4-0 en el marcador con un Rayo Vallecano que no paraba de encajar golpes.

VILLARREAL, 01/11/2025.- El delantero del Villarreal Ayoze Pérez celebra el cuarto gol de su equipo durante el partido de LaLiga que enfrentó al Villarreal contra el Rayo Vallacano este sábado en Villarreal. EFE/ Andreu Esteban / Andreu Esteban / EFE

El festival groguet finalizó y el el carrusel de goles dejó una abultada victoria de los de Marcelino que miran más hacia el liderato que hacia el cuarto y quinto puesto. El submarino amarillo cuando consigue conectar a sus jugadores asusta y el Rayo poco pudo hacer pese a su buen rendimiento estas pasadas jornadas. Con una segunda plaza momentánea el Villarreal CF se recrea y da un golpe en la mesa por el liderato.