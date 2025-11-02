Luiz Junior, guardameta con más porterías a cero de toda la liga
El brasileño ha logrado no encajar en cinco de los ocho encuentros disputados
Luiz Júnior es el guardameta con más porterías a cero de toda la liga. Está empatado con Thibaut Courtois (5), aunque el portero del Villarreal CF cuenta con un mejor porcentaje (62,5%). En su primera temporada en Europa ha disputado ocho encuentros ligueros con el conjunto groguet, encajando solo ante Celta, Atlético de Madrid y Osasuna.
Cambio de portero
Marcelino ha alternado en la portería entre Luiz Junior y Arnau Tenas, jugando Luiz Júnior ocho partidos de liga y uno de Liga de Campeones, mientras que Arnau Tenas ha disputado tres partidos de Liga y dos de Liga de Campeones. Ambos jugadores han demostrado un gran nivel y estar a la altura de la exigencia del Villarreal, aunque el rendimiento del brasileño complica sacarlo del once para alternar con el español.
