Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Luiz Junior, guardameta con más porterías a cero de toda la liga

El brasileño ha logrado no encajar en cinco de los ocho encuentros disputados

Luiz Júnior con sus compañeros del Villarreal CF

Luiz Júnior con sus compañeros del Villarreal CF / Villarreal CF

Álvaro Barquero

Luiz Júnior es el guardameta con más porterías a cero de toda la liga. Está empatado con Thibaut Courtois (5), aunque el portero del Villarreal CF cuenta con un mejor porcentaje (62,5%). En su primera temporada en Europa ha disputado ocho encuentros ligueros con el conjunto groguet, encajando solo ante Celta, Atlético de Madrid y Osasuna.

Cambio de portero

Marcelino ha alternado en la portería entre Luiz Junior y Arnau Tenas, jugando Luiz Júnior ocho partidos de liga y uno de Liga de Campeones, mientras que Arnau Tenas ha disputado tres partidos de Liga y dos de Liga de Campeones. Ambos jugadores han demostrado un gran nivel y estar a la altura de la exigencia del Villarreal, aunque el rendimiento del brasileño complica sacarlo del once para alternar con el español.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents