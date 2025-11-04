Marcelino, seguro: "Tenemos el nivel, la capacidad y la convicción para lograr el primer triunfo"

Marcelino García Toral ha comparecido en rueda de prensa de cara al próximo encuentro en Champions ante el Pafos, en Chipre, que se disputará el próximo 5 de noviembre a las 18:45. El técnico asturiano se ha mostrado confiado con las posibilidades de su equipo para lograr la primera victoria en la élite europea, aunque también se ha mostrado precavido y ha advertido a sus jugadores que no será tan fácil como parece. El submarino amarillo llega al partido trigésimo primero (31º), con tan solo un punto logrado, aunque ya ha pasado la parte del calendario más difícil ante rivales de máxima entidad como Manchester City, Juventus y Tottenham. La Champions empieza ahora para los de La Cerámica, ilusionados y optimistas de cara a sus próximos compromisos europeos y de lograr esa clasificación entre los 24 primeros.

Respeto al rival

"Sería un gran error pensar que el partido está ganado antes de jugarlo. “Decir que este partido es más factible que los tres anteriores es una realidad, pero debemos respetar al rival, que tiene muy buen nivel”. “Hay que estar concentrado todo el partido, rendir al máximo y ser constantes”.

A por la primera victoria

“Nos gustaría sumar el primer triunfo, que se nos ha negado hasta ahora, aun habiéndolo merecido. Sabemos que no va a ser sencillo, pero venimos con esa intención. Tenemos el nivel, la capacidad y la convicción para conseguirlo. No podemos relajarnos ni un minuto por pensar que el rival tiene menos potencial que los oponentes anteriores. Esto es la Champions y ganar fuera de casa no es nada sencillo”.

Obligación de ganar

"Estamos obligados a ganar como en todos los partidos. Pero esto es la Champions y ganar en esta competición fuera de casa no es nada sencillo".

Una prueba de fuego

“Este encuentro es una prueba de madurez. No tenemos la obligación de ganar, sino de jugar al máximo nivel y optimizar todo nuestro potencial. No gana siempre el que juega mejor. Tenemos la obligación siempre de demostrar que estamos al máximo de nuestro nivel. Estamos demostrando en todas las competiciones que podemos rendir a nuestro máximo nivel, por lo que creo que tenemos opciones reales de ganar ante el Pafos”.

Sobre el partido

“Tengo la sensación de que va a ser un partido difícil, de bastante disputa y de segundas jugadas. Ellos intentan presionarte, estar muy encima y practican bien tanto el ataque como el contraataque. A su vez, es un equipo que defiende bien y encaja poco. De hecho, en los dos partidos como visitante de esta Champions, jugando con diez, dejó la portería a cero. “Ante el Bayern perdió por goleada, pero ese rival es de otro nivel”.

Las posibilidades del equipo

“Creo que estamos en condiciones de entrar entre los 24 primeros, pero eso debemos demostrarlo en el campo, siempre respetando al rival y jugando con convicción y al máximo de nuestras posibilidades. Competir al máximo es nuestra obligación”.

La situación climática

“No me preocupa el calor. Respetamos al rival, sabemos que habrá 26º, pero son circunstancias de la competición. Y dentro de ello debemos dar el máximo, ser eficaces en defensa, tener el partido controlado, generar muchos ataques y ser equilibrados. No me preocupan las circunstancias externas del partido”.

Competitividad del equipo

"Afortunadamente estamos en Champions y hemos demostrado en los partidos un grandísimo nivel, a excepción de la primera parte del partido ante el City"

Carcedo, un viejo conocido

"Conozco a Carcedo, nos hemos enfrentado muchas veces. Estuvo muchos años con Unai (Emery) y nos conocemos bien. Considero que tengo mejores futbolistas que los que tiene él, nuestra liga es mucho más competitiva y un presupuesto más alto, pero todo eso no te garantiza ganar. Somos un equipo, sobre el papel, superior al suyo, pero eso hay que demostrarlo en el campo en 90 minutos"

Los 50 partidos en Champions

“Celebramos las Bodas de Oro, estaría bien ganar el partido 50 en Champions. Lo realmente importante es sumar los tres puntos y ponernos con cuatro puntos en la tabla y comenzar a escalar posiciones”.

Sobre David Luiz

“Tiene una gran historia detrás y mucho nivel. Aportará experiencia y capacidad. Es uno de sus referentes y me quedaré corto diga lo que diga, porque es un gran futbolista”