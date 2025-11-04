Análisis: las seis claves que explican la preeminencia del Villarreal esta temporada

Y... ¿Quién para a este Villarreal? ¿Estamos ante uno de los mejores inicios de su historia? Estas preguntas, adecuadas con el potencial y el contexto del equipo esta temporada, son representativas del arranque superlativo que está firmando el submarino amarillo bajo las órdenes de Marcelino García Toral, quien se vuelve a superar una vez más, y está llevando a este equipo a la cúspide: donde comen, meriendan y cenan los mejores. El conjunto de la Plana Baixa no deja de crecer a pasos agigantados, quien, salvando las distancias con Real Madrid y Barcelona, está exhibiendo una superioridad futbolística/física, una pegada abrumadora, y la sensación de estar ante un equipo que no solo se va a dejar pocos puntos en Liga, sino que es un firme candidato a estar entre los cuatro mejores equipos españoles, e incluso de seguir a este ritmo, superar también al Atlético de Madrid. Esta pelea de tú a tú contra los más grandes no hace, sino, confirmar la explosión deportiva de una entidad que atesora una salud económica y financiera muy positiva, a la altura de los más grandes, y que le da ese margen extra de maniobra en las transacciones.

Pero... ¿Hasta dónde puede llegar este equipo? Una pregunta... aun sin respuesta, dado que esto acaba de empezar, queda una larga campaña por delante. Lo que sí queda claro es la preeminencia que está mostrando este Villarreal, con un equipo altamente competitivo/de calidad, un estilo de juego definido y detalles tácticos pulidos de forma exhaustiva. Eso sí, bajo las bases del trabajo, esfuerzo y sacrificio, propios de los equipos del técnico asturiano. Como ya se ha comentado anteriormente, el conjunto 'groguet' tiene un margen de mejora sensacional, y su mejor versión aún está por llegar. No obstante, en las últimas semanas, el submarino amarillo ha evidenciado dos claves que, de forma conjunta, asustan al resto de clubes: un potencial ofensivo devastador —tercer máximo goleador de la Liga con 22 tantos + seis en Copa + dos en Champions—, y una mejora defensiva —mejor defensa de la competición con 10 goles encajados, compartido con Atlético, Real Madrid y Alavés. Todo ello, le lleva a ocupar la tercera posición con 23 puntos / 33 posibles, con un 'gol average' de +12. Y esto solo acaba de empezar como aquel que dice... El principal objetivo es sostener esta exigencia y gran nivel competitivo en el tiempo, proyectado a las tres competiciones: LaLiga, Copa del Rey y la Champions League.

Moleiro celebrando su gol contra el Rayo Vallecano / LALIGA

Mejora defensiva y contundencia

Sin duda, uno de los principales baluartes de los equipos de Marcelino es esa robustez defensiva, lograda a través de la seguridad y la contundencia en defensa. Desde principios de temporada, el Villarreal ha mostrado una imagen fuerte y resistente, a través de un equipo que defiende cómodo en bloque bajo, compacto y con las líneas estrechas. No obstante, en algunos encuentros, el conjunto 'groguet' adoleció ciertos errores defensivos que influenciaron de forma negativa en los resultados: desajustes tácticos, errores no forzados y desaciertos en defensa del área corregibles. Pero... en las últimas tres jornadas, los amarillos han ajustado y mejorado estas acciones, cuyo resultado se ha visto reflejado en esas tres porterías a cero consecutivas logradas. En total, acumulan cinco en Liga, el mejor registro de la competición junto al Real Madrid. Los amarillos han progresado en esa faceta, con un trabajo minucioso en defensa que le ha permitido ser un equipo férreo, al que es difícil marcar goles, especialmente en La Cerámica, donde ha encajado tan solo tres tantos (Osasuna y Betis). En once jornadas ligueras acumula diez goles en contra, una cifra reducida que evidencia este crecimiento en labores defensivas.

Sin embargo, esta fortaleza defensiva no cae del cielo... sino por varios alicientes que han impulsado su rápida progresión. Uno de ellos está en la portería, con Luiz Júnior, quien, a pesar de las dudas iniciales con su fichaje, ha mostrado una imagen más segura y convincente, reforzada con grandes intervenciones y reflejos. Asimismo, el brasileño es el guardameta con más porterías a cero de LaLiga, con cinco (dos de ellas ante Valencia y Rayo Vallecano), junto a Courtois. Es decir, un tanto por ciento de 45,45 % de los 11 partidos jugados. El de Picos se ha convertido en un indiscutible para Marcelino, consolidando su posición por delante de Arnau Tenas y Diego Conde. Los números confirman esa presencia regular como guardián de la portería: diez encuentros como titular (ocho en Liga y dos en Champions). Además, cuenta con un porcentaje de paradas del 84 %, dos penaltis parados y una precisión de pase del 80 %.

Otra de las claves es la fortaleza defensiva mostrada por la pareja Renato Veiga-Juan Foyth, quienes han reafirmado sus presencias en el once, por delante de Rafa Marín, gracias a su fiabilidad y contundencia en defensa. Ambos jugadores se complementan muy bien: poderío físico (fuertes en los duelos aéreos y terrestres), buena salida de balón (precisión de pase del 90,1 % y 92,5 %, respectivamente) y la calidad en sus acciones defensivas. En esas dos últimas titularidades bajo sus nombres, ante Valencia y Rayo, han firmado dos porterías a cero. Otro de los puntales que maneja Marcelino son los laterales, donde acumula calidad y profundidad. Tanto en el izquierdo con la versatilidad, verticalidad y llegada por banda de Sergi Cardona y Pedraza como con la presencia de Santiago Mouriño en el derecho, uno de los mejores en su posición.

Por su parte, el uruguayo ha transformado ese flanco diestro con su carácter, presencia física y solidez defensiva. Pero... además, le da al equipo ese punto extra de calidad con balón, inteligencia táctica y esa agresividad que lo vuelve infranqueable. Un auténtico baluarte, correspondido como el jugador con más minutos de la plantilla, con 797. En lo estadístico suma una asistencia, 434 pases (el que más de la plantilla, con un 92 % de precisión), seis regates completados (con un 85,7 % de precisión), 53 recuperaciones, 36 despejes y 40 entradas (el que más). Un seguro de vida para Marcelino. Ante el conjunto de Vallecas fue uno de los mejores, un muro difícil de superar, con 16 acciones defensivas a su espalda (nueve despejes, cinco recuperaciones y dos entradas).

Mouriño defendiendo una acción ante Álvaro García / LALIGA

Capacidad goleadora, efectividad y contragolpes certeros

Más allá de lo defensivo, una de las fortalezas del Villarreal esta temporada es ese potencial ofensivo que asusta a cualquiera. Los Buchanan (cuatro goles), Moleiro (tres goles), Gerard Moreno (dos goles), Mikautadze (dos goles), Pépé (dos goles), Ayoze y Oluwaseyi (un gol)..., y así hasta llegar a doce goleadores distintos. Entre todos, suman 22 tantos a favor, más los seis de Copa y los dos de Champions. Esto hace una media de dos goles por partido, que refleja ese cuadal ofensivo imparable. Además, los de Marcelino exhiben una alta efectividad que se evidencia con ese 19,4 'xG' (goles esperados), el cual es inferior a las dianas que anotan. Esto demuestra que los atacantes 'groguets' aprovechan sus oportunidades de ataque y son efectivos de cara al gol.

A todo ello, se le suma su aterradora facilidad para armar contragolpes certeros y decisivos, difícilmente contenibles para sus rivales. El submarino amarillo es letal al contraataque: transiciones rápidas, pases y combinaciones veloces y precisas y esa capacidad para definir las jugadas con éxito por la calidad de sus delanteros. Una gran parte de sus goles llegan de esta forma, y, aunque el resto de equipos son conocedores de esta virtud amarilla, no son capaces de contener estas acometidas devastadoras del submarino amarillo. Esa producción goleadora, únicamente superada por merengues y barcelonistas, evidencia una tormenta 'grogueta' que crece cuando juega en su feudo. Y si no, que se lo digan a Íñigo Pérez, que se llevó una goleada por 0-4, con tres tantos en apenas diez minutos. Además, la vuelta de Ayoze Pérez y Gerard Moreno se unen a un ataque poblado de grandes figuras, con esa capacidad de ser determinantes en cualquier momento. De hecho, a pesar de tener un porcentaje de posesión reducido (45,3 %, el 16º de la Liga), cuenta con un 85,6 % precisión de pase y el tercero con más toques en área rival (320). Estos datos reflejan esas continuas llegadas y el dinamismo en ataque. No le hacen falta muchos pases para plantarse en campo contrario con facilidad.

Ayoze Pérez celebrando su gol ante el Rayo Vallecano / LALIGA

Todoterrenos en el medio campo

No se puede hablar de este crecimiento imponente del Villarreal sin pasar por la sala de máquinas. Marcelino tiene entre sus filas una medular particular: un medio campo fortalecido por todoterrenos. Esto significa que el Villarreal dispone no solo de centrocampistas de primer nivel, sino multifuncionales, versátiles y resistentes, con esa capacidad de sostener la columna vertebral del equipo y adelantar posiciones para llegar al ataque. En esta función, tanto Pape Gueye (dos goles y una asistencia) como Santi Comesaña (dos goles y una asistencia) están sobresaliendo, y no es para menos...

Ambos jugadores combinan potencia y creatividad, pero sobre todo, esa capacidad para ayudar en tareas defensivas, dar estabilidad al equipo y generar juego ofensivo. Este doble pivote de muchos quilates es el preferido para el entrenador asturiano, quien, además de ellos, cuenta con Parejo y Partey, otros dos jugadores de máximo nivel. Las estadísticas muestran esa función polifacética que desempeñan Comesaña y Gueye: un 86 % y 85, 8 % de precisión de pase, y nueve (el quinto que más) y diez oportunidades creadas (el segundo que más), respectivamente. Tanto el español como el senegalés son capitales en el submarino amarillo, aunque sus sustitutos también son importantes y fiables.

Moleiro y su mejor versión

La mejor versión de Alberto Moleiro se aproxima, aunque sus últimos partidos constatan que el canario ya ha superado ese proceso de adaptación a un equipo Champions. El jugador de 22 años está firmando actuaciones de primer nivel, con esa capacidad para ser decisivo en el transcurso de los partidos. Su magia, habilidades técnicas y velocidad/agilidad con balón le convierten en un activo clave, con características similares a Baena (salvando las distancias). Además, el ex de Las Palmas combina esas genialidades con ese trabajo defensivo necesario para equilibrar al equipo. Moleiro tiene ese punto de agresividad y esa capacidad regateadora y generadora de juego, que elevan el nivel del ataque 'groguet'.

En sus ocho titularidades en Liga, ha anotado tres goles y repartido dos asistencias. No obstante, su protagonismo se ha acrecentado en las últimas jornadas: presencia regular en el once, impacto inmediato en el juego y una movilidad constante tanto por banda como hacia zonas interiores para crear espacios y construir las jugadas de ataque del equipo. El extremo de Santa Cruz de Tenerife, con esa confianza del míster, está en una dinámica muy positiva, con un rendimiento sobresaliente: contra el Rayo Vallecano y Betis sumó un gol y una asistencia. Su potencial y proyección es enorme, y esa mejor versión..., con un margen de mejora tremendo, está cerca de llegar. Sin duda, una noticia muy positiva para los de Marcelino, que cuentan con un jugador desequilibrante y atrevido, de los que llevan la barita mágica. Actualmente, tiene un 1,8 de 'xG', lo que muestra su efectividad, y ha completado 143 pases (79% de precisión), nueve oportunidades creadas, 13 regates completados (65 % de precisión) y 28 recuperaciones y 7 entradas.

Alberto Moleiro, durante el encuentro ante el Rayo Vallecano / LALIGA

La Cerámica, una fortaleza segura

Uno de los activos más importantes esta temporada es La Cerámica: una fortaleza segura e inexpugnable. El feudo 'groguet' se ha convertido en un bastión difícil de asaltar bajo las armas. El Villarreal CF acumula 12 encuentros consecutivos sin perder en Liga en su feudo, cuya última derrota se sitúa el 15 de marzo de este mismo año ante el Real Madrid por 1-2. Desde ese momento (entre la temporada pasada y esta), el equipo castellonense ha ganado en nueve ocasiones y empatado dos. Por tanto, todavía no han perdido en casa, mantienen su imbatibilidad. En efecto, los de la Plana Baixa son el segundo mejor local de la presente campaña, con 16 puntos logrados de 18 posibles, lo que hace un total de cinco victorias y un empate (ante el Betis).

Aún no han cosechado ninguna derrota, y tienen un 'gol average' de +13, con 16 goles a favor y tan solo tres en contra. Esta cifra baja de tantos en contra demuestra esa solidez defensiva de los 'groguets' cuando juegan en casa, un equipo aún más temible y difícil de superar. Casi un 70 % de los puntos los han cosechado como locales. La única derrota ha llegado en Champions por 0-2 contra el todopoderoso Manchester City de Guardiola, ya que ante la Juventus empataron 2-2.

El mejor Gerard Moreno está de vuelta

Por último, pero no menos importante... es el regreso de Gerard Moreno por todo lo alto. El delantero de 33 años, mermado por las continuas lesiones musculares, está de vuelta pero no de cualquier forma: con goles, generando juego y con ese sentido táctico que rompe cualquier defensa. La inteligencia y la capacidad asociativa del catalán le convierten en un 'killer' diferente, de esos que vienen a recibir, construyen las jugadas de ataque y desequilibran las defensas con sus movimientos constantes. Sí, maneja todo un cúmulo de recursos, habilidades y registros que muy pocos saben hacer, pero que la leyenda amarilla cumple a la perfección. Si Gerard recupera su mejor versión (de la que mostró detalles ante el Rayo Vallecano) estamos ante un artillero diferencial, de esos capaces de anotar goles y ser el eje por donde pasa todo el juego del Villarreal.

Su clase y maestría con balón le dan esa capacidad para alternar posiciones como la del "9", "10" o incluso de "8", con esa combinación creatividad-capacidad goleadora deslumbrante. Esta campaña acumula apenas cuatro titularidades, aunque en sus últimas dos (ya reincorporado al once titular), ha anotado dos dianas: contra el conjunto rayista y el Valencia en Mestalla. Sin embargo, en su segundo partido de regreso, ha completado una actuación estelar contra el Rayo Vallecano: en 64 minutos, marcó un gol (marca de la casa en el área), una oportunidad creada, un 73 % de pases precisos (19/26), 4/4 regates completados (100 % éxito), 4/4 tiros largos (100 % éxito), tres entradas y cinco recuperaciones. El sempiterno delantero protagonizó un partido muy completo: movimientos constantes, organizó y equilibró a su equipo, y volvió a mostrar esas cualidades únicas con balón. Gerard Moreno ha vuelto mejor que nunca, con el objetivo de liderar a su Villarreal y volver a encandilar a una afición entregada con un futbolista que volvió a hacer historia con esos 300 partidos conseguidos con la elástica amarilla, el séptimo de la historia.